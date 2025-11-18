Diariamente 40 mil saltillenses transitan hacia Ramos Arizpe

Saltillo
/ 18 noviembre 2025
    Diariamente 40 mil saltillenses transitan hacia Ramos Arizpe
    Actualmente, muchos conductores que se dirigen a los parques industriales utilizan el Bulevar Venustiano Carranza. FOTO: OMAR SAUCEDO

Obras de conexión permitirán agilizar los tiempos de traslado hacia centros de trabajo

Más de 40 mil saltillenses que a diario se trasladan a los parques industriales de Ramos Arizpe verán una mejora directa en su calidad de vida tras la inauguración de la conexión del bulevar Los Pastores con el Libramiento Oscar Flores Tapia.

El evento, que se llevó a cabo esta mañana, formalizó la apertura de la obra, la cual busca aliviar la saturación vehicular en arterias principales de la capital.

TE PUEDE INTERESAR: Advierten ‘cero tolerancia’ y endurecimiento de multas de tránsito en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que esta es una “gran obra” que viene a descongestionar “en gran medida” el Bulevar Venustiano Carranza.

Muchos de los ciudadanos que transitan hacia los parques industriales “actualmente van por Venustiano Carranza”, vialidad que frecuentemente se ve afectada por accidentes, explicó el edil.

Con este nuevo paso a desnivel, se evita que los conductores deban llegar hasta el Parque Industrial Server para buscar un retorno, ahorrando tiempo importante en cada uno de sus traslados.

Esta vía permite el acceso tanto al parque industrial Santa María, como a PIDECO, así como a la industria establecida entre Arteaga y Ramos Arizpe sobre el libramiento Oscar Flores Tapia.

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

