Diariamente 40 mil saltillenses transitan hacia Ramos Arizpe

Más de 40 mil saltillenses que a diario se trasladan a los parques industriales de Ramos Arizpe verán una mejora directa en su calidad de vida tras la inauguración de la conexión del bulevar Los Pastores con el Libramiento Oscar Flores Tapia.

El evento, que se llevó a cabo esta mañana, formalizó la apertura de la obra, la cual busca aliviar la saturación vehicular en arterias principales de la capital.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que esta es una “gran obra” que viene a descongestionar “en gran medida” el Bulevar Venustiano Carranza.

Muchos de los ciudadanos que transitan hacia los parques industriales “actualmente van por Venustiano Carranza”, vialidad que frecuentemente se ve afectada por accidentes, explicó el edil.

Con este nuevo paso a desnivel, se evita que los conductores deban llegar hasta el Parque Industrial Server para buscar un retorno, ahorrando tiempo importante en cada uno de sus traslados.

Esta vía permite el acceso tanto al parque industrial Santa María, como a PIDECO, así como a la industria establecida entre Arteaga y Ramos Arizpe sobre el libramiento Oscar Flores Tapia.