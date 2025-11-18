Advierten ‘cero tolerancia’ y endurecimiento de multas de tránsito en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció una política de “cero tolerancia” y el endurecimiento de las multas administrativas de tránsito, en respuesta directa a la reciente tragedia vial que cobró la vida de dos mujeres en el sur de la ciudad. La medida busca frenar la ola de accidentes causados por el exceso de velocidad y el consumo de alcohol, reforzando la seguridad de cara a la temporada navideña.

El mandatario municipal lamentó “desgraciadamente una tragedia” ocurrida el fin de semana, donde varios saltillenses perdieron la vida en incidentes automovilísticos. Afirmó que el Gobierno Municipal se mantendrá “muy, muy al pendiente” y continuará con campañas de concientización.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Así queda el impuesto predial para 2026; conoce el costo en tu colonia

El alcalde precisó que el fatal percance en el bulevar Luis Echeverría, que dejó dos víctimas, estuvo relacionado con la imprudencia al volante y la falta de respeto a los límites de velocidad. “Las mujeres que desgraciadamente fallecieron allá [...] con un exceso de velocidad impresionante”, citó.

Ante este panorama, Díaz González fue enfático al señalar la nueva línea de acción de la autoridad de tránsito en la capital coahuilense. “Y vamos a apretar y no va a haber tolerancia en ese sentido”, declaró el edil como parte de una estrategia de mano dura.

Como parte de esta estrategia coercitiva, se confirmó que la administración municipal revisará los reglamentos para aumentar las sanciones económicas. “Vamos a endurecer multas administrativas”, aseveró el alcalde, aunque insistió en la necesidad de la conciencia ciudadana.

Explicó que las acciones operativas en las vialidades se van a fortalecer de manera inmediata, con un doble enfoque en las causas de los percances fatales. Indicó que se reforzarán “operativos tanto antialcohol como operativos radar, para poder monitorear la velocidad”.

El edil reveló que la instrucción de “apretar” en este sentido fue girada al comisionado de seguridad desde el fin de semana. Esta intensificación se debe también a la puesta en marcha del “operativo decembrino” por las fiestas y posadas.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca el montaje del pino navideño para ‘Villa Magia 2025’ en Saltillo

Se busca mitigar el incremento en la ingesta de alcohol que ocurre en esta temporada, por lo que el mensaje de prevención es crucial. “Si tomas, no manejes, verdad, y sobre todo respetar los límites de velocidad”, sentenció Díaz González.

Finalmente, para asegurar el cumplimiento de la ley y la prevención de nuevos incidentes, se garantizará la presencia de agentes. La indicación es “poder tener mayor presencia de elementos de las fuerzas policiales, sobre todo en las avenidas principales del municipio”.