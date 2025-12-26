Zona metropolitana de Saltillo acumula 67 suicidios en lo que va del año

Saltillo
/ 26 diciembre 2025
    Zona metropolitana de Saltillo acumula 67 suicidios en lo que va del año
    Autoridades sanitarias han encendido las alertas ante el incremento de intentos de suicidio mediante la ingesta de medicamentos, un método cada vez más frecuente debido a su fácil acceso. FOTO: UNSPLASH

Especialistas advierten que la presión social de las festividades y la alta disponibilidad de fármacos están agravando la crisis de salud mental

Al llegar al mes de diciembre, la zona metropolitana que comprende los municipios de Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe y Parras de la Fuente ha alcanzado la cifra de 67 suicidios acumulados. Esta estadística, basada en los registros de seguimiento de VANGUARDIA, refleja una problemática de salud mental.

PRESIÓN SOCIAL

Expertos señalan que la víspera de año nuevo y las festividades traen consigo una fuerte presión social por cumplir expectativas, lo que suele agravar las crisis emocionales. Un ejemplo de esta vulnerabilidad ocurrió recientemente tras la víspera de Navidad en Saltillo, donde dos personas fallecieron en el hospital tras haber ingerido veneno para roedores; a pesar de que sus familiares los encontraron con vida inicialmente, no lograron sobrevivir a la intoxicación.

El desglose mensual de los casos en la región muestra picos alarmantes durante el año: Junio un total de 11 casos fueron documentados, en Octubre fueron diez casos, misma cifra en Noviembre y tres más en lo que va de diciembre.

ALARMA INCREMENTO EN USO DE FÁRMACOS

Uno de los datos más preocupantes proporcionados por la Secretaría de Salud Federal es el cambio en los métodos utilizados para atentar contra la vida. Durante el 2025, los intentos de suicidio mediante la ingesta de medicamentos se dispararon un 86% en comparación con el año anterior.

Mientras que entre enero y noviembre de 2024 se reportaron 173 casos, en el mismo periodo de 2025 la cifra ascendió a 322 casos, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias debido a la alta disponibilidad de estas sustancias.

RECURSOS DE APOYO

Ante la crisis, se ha recordado a la población que existen alternativas de ayuda profesional. Aunque en el sector privado una consulta con psiquiatras o psicólogos tiene un costo promedio de 400 pesos, el Gobierno de Coahuila ofrece servicios gratuitos.

La herramienta principal de contención es la Línea de la Vida, un servicio disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, que brinda acompañamiento psicológico y atención inmediata ante crisis emocionales. Los ciudadanos pueden comunicarse al número 800 822 37 37 para recibir apoyo especializado y ser canalizados si es necesario.

DATOS

mayo 9

junio 11

julio 9

agosto 7

septiembre 8

octubre 10

noviembre 10

diciembre 3

Temas


Intento De Suicidio
Salud Mental
Suicidio

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

