Diciembre, el mes de mayor consumo... de agua; en Saltillo cada año la demanda del líquido se incrementa dos por ciento

Diciembre es sinónimo de posadas, cenas familiares y reuniones que multiplican el consumo en los hogares mexicanos. Sin embargo, detrás de cada platillo y bebida que llega a la mesa existe un factor poco visible y rara vez considerado: la enorme cantidad de agua necesaria para producirlos.

En los últimos 5 años, cifras de Aguas de Saltillo revelan que el consumo promedio de agua en los hogares de la ciudad incrementó 7 por ciento, tomando en cuenta los 12 meses de cada anualidad, y hasta 11.5 por ciento comparando mayo, mes de mayor consumo por el calor.

Los datos muestran que:

- 68 litros del consumo diario por persona van directamente al drenaje.

- 16 litros se desperdician en cada descarga de inodoro.

- Más de 70 litros en una ducha de apenas 5 minutos.

Saltillo cuenta con 87 pozos de agua con un gasto disponible de 2 mil 826 litros por segundo, siendo requeridos al menos 3 mil 297 para garantizar el abasto de toda la población.

Durante el último mes del año, México registra su mayor demanda alimentaria. Aun así, el debate público suele omitir cuánta agua se utiliza en cada producto. Los datos son contundentes: producir un solo litro de cerveza requiere entre 300 y 400 litros de agua si se considera todo el proceso, desde el cultivo de los insumos hasta su transformación. Tan solo la cebada aporta cerca de 300 litros de ese total. En el caso de la carne, la huella es aún mayor: un kilogramo demanda alrededor de 15 mil litros de agua, de acuerdo con estimaciones internacionales especializadas en huella hídrica.

Se trata de consumos que no se reflejan de manera directa en el precio final, pero sí tienen un impacto profundo en el bienestar colectivo. “En estas fechas se multiplica el consumo, pero no la información. La gente compra para convivir, pero desconoce la cantidad de agua que hay detrás de lo que lleva a la mesa. No se trata de dejar de celebrar, sino de hacerlo con información”, señala Lucas Barrionuevo, especialista en consumo y sustentabilidad.

AGUA EMBOTELLADA: COMODIDAD CON ALTO COSTO AMBIENTAL

El consumo de agua embotellada también aumenta durante las fiestas decembrinas. La practicidad suele imponerse, aunque su impacto ambiental es considerablemente mayor de lo que se percibe. La extracción, el embotellado, el transporte y el enfriamiento implican un gasto de agua y energía muy superior al que se requiere para purificar agua en casa.

A ello se suma un aspecto poco conocido: miles de botellas son desechadas en tiendas únicamente por caducidad de etiqueta, aun cuando el agua no pierde sus propiedades. “Son recursos desperdiciados que tampoco se reflejan en el precio final. El problema no es beber agua, sino no saber cuánto se desperdicia en el camino”, explica Leandro Barrionuevo, también especialista en el tema.

CELEBRAR CON CONCIENCIA; ACCIONES PARA REDUCIR LA HUELLA HÍDRICA

Expertos en consumo responsable coinciden en que es posible reducir el uso de agua asociado a las celebraciones sin renunciar a ellas. Entre las recomendaciones más relevantes destacan:

1.- Elegir alimentos con menor demanda de agua. Verduras de temporada, productos locales y carnes blancas requieren menos agua en su producción.

2.- Preferir agua purificada en casa en lugar de agua embotellada. Esto reduce residuos, costos y el consumo hídrico de toda la cadena logística.

3.- Comprar solo lo que realmente se va a consumir. Cada kilogramo de comida desperdiciada implica miles de litros de agua utilizados para producirla.

4.- Reutilizar envases y evitar desechables. Cada botella o vaso de plástico también demandó agua para fabricarse; reutilizarlos es una forma directa de ahorro.

“No vamos a dejar de festejar. Pero en un país con presiones reales sobre el acceso al agua, entender cuánta se necesita para lo que compramos es indispensable. Informarnos es el primer paso hacia un consumo más consciente en la temporada más celebrada del año”, concluye Lucas Barrionuevo.

En Saltillo, el incremento en el consumo de agua aumenta 2 por ciento cada año.