Saltillo: Alcalde Javier Díaz descarta afectaciones al abasto de agua y anuncia modificaciones viales

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, aseguró que las recientes clausuras relacionadas por PROFEPA (particularmente al Acueducto 1000) no afectarán el abasto de agua en la ciudad. Sostuvo que el suministro está garantizado, mientras el municipio continúa con inversiones para fortalecer el sistema de distribución.

Asimismo, descartó cualquier suspensión en el servicio. “No hay ninguna suspensión del abastecimiento de agua. Al contrario, seguimos invirtiéndole, explorando y garantizando el suministro a la ciudad”, afirmó.

Recordó que durante 2025 se logró un incremento de 314 litros por segundo, lo que permitió ampliar el caudal disponible. De cara al próximo año, dijo, la meta es continuar con ese crecimiento.

“La intención del 2026 es incrementar alrededor de 250 litros por segundo”, enfatizó.

De acuerdo con el Alcalde, con estos ajustes se alcanzaría un aumento acumulado de más de 560 litros por segundo en los primeros dos años de la administración.

“Eso representa un poco más del 25 por ciento de caudal extra respecto a cómo iniciamos en 2025”, dijo y aseguró que el objetivo es anticiparse a la demanda futura de la ciudad.

ARRANCARÁN AJUSTES VIALES

En otro tema, Díaz González informó que en los próximos días iniciarán modificaciones viales en cruces estratégicos de Saltillo, como el de Emilio Arizpe de la Maza con Antonio Cárdenas, además de otras acciones enfocadas en movilidad y recuperación de espacios públicos.

“Vamos a arrancar la modificación de la vialidad en el crucero de Emilio Arizpe junto con Antonio Cárdenas”, añadió.

Añadió que estas obras forman parte de una planeación más amplia en materia de movilidad urbana. “En el primer trimestre de 2026 arrancamos la obra del deprimido de Misión Cerritos”, concluyó.