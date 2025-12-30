Diciembre impulsa adopciones... pero el abandono llega meses después, advierten fundaciones en Saltillo
Fundaciones animalistas advierten que el aumento de adopciones en diciembre suele derivar en abandono meses después, cuando la emoción inicial se diluye y falta el compromiso.
Durante diciembre, el interés por adoptar perros y gatos en Saltillo aumenta de forma notable; sin embargo, fundaciones animalistas advierten que este repunte suele venir acompañado de un problema que se manifiesta meses después: el abandono de mascotas adquiridas como regalo y sin un compromiso real.
Indira E., voluntaria de Fundación Patitas al Rescate, organización con más de 10 años de trabajo en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, explica que cada temporada decembrina reciben decenas de solicitudes de adopción, principalmente de cachorros. No obstante, muchas no prosperan
“Mucha gente los quiere como regalo para los niños, pero cuando les explicas que no son juguetes y que van a crecer, que requieren gastos y atención veterinaria, dejan de contestar”, señaló.
RESCATE, ATENCIÓN MÉDICA Y SEGUIMIENTO
Fundación Patitas al Rescate se enfoca en rescatar perros en situación extrema: atropellados, enfermos, abandonados o hembras con camadas. Cada animal es canalizado de inmediato a atención veterinaria, donde reciben valoración médica, radiografías, cirugías, tratamientos por enfermedades como moquillo, parvovirus o sarna, además de vacunación y desparasitación.
“Dependiendo del caso, algunos requieren internamiento y medicación constante. Somos voluntarias y no siempre podemos atenderlos 24/7, por eso confiamos en veterinarios que nos apoyan”, explicó Indira E.
Antes de ser dados en adopción, los perros pasan por un proceso de evaluación, que incluye entrevista, comprobante de domicilio, verificación del espacio donde vivirán y, en muchos casos, esterilización obligatoria. Tras la adopción, la fundación mantiene un seguimiento durante meses o incluso años.
“Yo todavía pregunto por perritos que di en adopción hace dos o tres años. Lo importante es asegurarnos de que sigan bien”, agregó.
EL ABANDONO, UN PROBLEMA DIFERIDO
Desde otra trinchera, Claudia Leza, presidenta de Amor por los Animales, activista y defensora de los derechos de los animales con más de 15 años de experiencia, coincide en que diciembre es un buen mes para adopciones, pero el verdadero reto llega después.
“El problema no es ahorita; el problema viene en seis meses, cuando ya crecieron, cuando se acabó la emoción y se ve quién realmente estaba comprometido”, advirtió.
Leza subraya que adoptar implica un compromiso a largo plazo, tanto emocional como económico. “Las croquetas están carísimas, las vacunas, el veterinario, la limpieza... adoptar es integrar un miembro más a la familia por 15 años”, explica.
Por ello, asegura que prefiere menos adopciones, pero exitosas, y enfatiza la importancia de preparar a toda la familia antes de recibir a un animal.
EDUCACIÓN ESTERILIZACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Indira E. y Claudia Leza coinciden en que la falta de compromiso, la venta informal de cachorros en redes sociales y la escasa aplicación de sanciones agravan el abandono animal en la región. También destacan la esterilización como una medida clave para frenar la sobrepoblación y la propagación de enfermedades.
“Si no se aplican las leyes y no hay sanciones reales, el problema va a continuar”, señaló Indira E.
Claudia Leza añadió que, además del rescate, su labor se centra en la educación y la defensa jurídica de los animales, asesorando gratuitamente a ciudadanos para presentar denuncias por maltrato.
RECOMENDACIONES PARA ADOPTAR RESPONSABLEMENTE
-No adoptar por impulso, ni como regalo.
-Asegurar estabilidad económica para cubrir alimentación y veterinario.
-Esterilizar a las mascotas.
-Considerar el espacio y el tiempo disponible.
-Entender que es un compromiso a largo plazo.
DÓNDE ENCONTRARLAS
Fundación Patitas al Rescate
Facebook, Instagram y TikTok: Fundación Patitas al Rescate
Claudia Leza / Amor por los Animales
Redes sociales: Claudia Leza / Amor por los Animales