Dictan prisión preventiva a agresor de bar en Saltillo; seguirá proceso por tentativa de feminicidio

Saltillo
/ 30 diciembre 2025
    Dictan prisión preventiva a agresor de bar en Saltillo; seguirá proceso por tentativa de feminicidio
    La audiencia inicial se llevó a cabo en el Centro de Justicia, donde se dictó la medida cautelar. FOTO: HECTOR GARCIA

La audiencia de vinculación a proceso se realizará en los próximos días, mientras el imputado permanece bajo custodia y la víctima fue reportada fuera de peligro

La Fiscalía General del Estado de Coahuila logró que un juez de control dictara prisión preventiva contra el sujeto acusado de agredir con un arma blanca a una mujer de 27 años, en hechos ocurridos la noche del pasado sábado en un bar al sur de Saltillo.

Este lunes 30 de diciembre concluyó la audiencia inicial en la que el Ministerio Público presentó los cargos por el delito de feminicidio en grado de tentativa, derivado del ataque registrado en el establecimiento denominado “El Texano Ilegal”.

TE PUEDE INTERESAR: Impiden acceso a bomberos y autoridades tras reporte de incendio en empresa de Saltillo

Katy Salinas, fiscal de las Mujeres y la Niñez en Coahuila, confirmó que el imputado permanecerá bajo custodia: “Estamos integrando la carpeta; la iniciamos desde el momento en que fueron los hechos, incluso en horas de la madrugada”.

Sobre la resolución judicial de hoy, se informó que el detenido quedó en prisión preventiva y que la audiencia de vinculación a proceso continuará el próximo sábado, una vez que se cumpla el plazo constitucional solicitado por la defensa.

La funcionaria estatal detalló la gravedad de la agresión que motivó la medida cautelar: “El Ministerio Público integró una carpeta por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Consideramos que los hechos son graves”.

A pesar de la saña del ataque, Salinas dio a conocer una actualización favorable sobre el estado de salud de la joven identificada como Xóchitl: “Por fortuna, la víctima está fuera de peligro; sin embargo, los hechos con la intención de agredir y de privar de la vida (...) tipifican el delito de feminicidio”.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio consume vivienda en Ramos Arizpe; investigan posible conflicto familiar

La fiscalía reiteró que la actuación ha sido inmediata para garantizar la justicia: “Bajo la dirección del fiscal general, estamos trabajando para que en todos estos casos en los que hay una agresión se inicie una carpeta y, de manera inmediata, sea detenida la persona”.

Finalmente, respecto a las estadísticas de violencia de género al cierre del año, la fiscal señaló que “prácticamente la numeralia es relativamente igual. Hay algunas semanas que sube o que baja. Vamos a esperar esta semana cómo cierra el mes de diciembre”.

Temas


Prisión Preventiva
intento de feminicidio
seguimientos

Localizaciones


Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

