Dictan prisión preventiva a agresor de bar en Saltillo; seguirá proceso por tentativa de feminicidio

La Fiscalía General del Estado de Coahuila logró que un juez de control dictara prisión preventiva contra el sujeto acusado de agredir con un arma blanca a una mujer de 27 años, en hechos ocurridos la noche del pasado sábado en un bar al sur de Saltillo.

Este lunes 30 de diciembre concluyó la audiencia inicial en la que el Ministerio Público presentó los cargos por el delito de feminicidio en grado de tentativa, derivado del ataque registrado en el establecimiento denominado “El Texano Ilegal”.

Katy Salinas, fiscal de las Mujeres y la Niñez en Coahuila, confirmó que el imputado permanecerá bajo custodia: “Estamos integrando la carpeta; la iniciamos desde el momento en que fueron los hechos, incluso en horas de la madrugada”.

Sobre la resolución judicial de hoy, se informó que el detenido quedó en prisión preventiva y que la audiencia de vinculación a proceso continuará el próximo sábado, una vez que se cumpla el plazo constitucional solicitado por la defensa.

La funcionaria estatal detalló la gravedad de la agresión que motivó la medida cautelar: “El Ministerio Público integró una carpeta por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Consideramos que los hechos son graves”.

A pesar de la saña del ataque, Salinas dio a conocer una actualización favorable sobre el estado de salud de la joven identificada como Xóchitl: “Por fortuna, la víctima está fuera de peligro; sin embargo, los hechos con la intención de agredir y de privar de la vida (...) tipifican el delito de feminicidio”.

La fiscalía reiteró que la actuación ha sido inmediata para garantizar la justicia: “Bajo la dirección del fiscal general, estamos trabajando para que en todos estos casos en los que hay una agresión se inicie una carpeta y, de manera inmediata, sea detenida la persona”.

Finalmente, respecto a las estadísticas de violencia de género al cierre del año, la fiscal señaló que “prácticamente la numeralia es relativamente igual. Hay algunas semanas que sube o que baja. Vamos a esperar esta semana cómo cierra el mes de diciembre”.