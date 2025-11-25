Dictan prisión preventiva, ahora por feminicidio, a supuesto asesino de Silvia N. en Saltillo

Saltillo
/ 25 noviembre 2025
    Dictan prisión preventiva, ahora por feminicidio, a supuesto asesino de Silvia N. en Saltillo
    Hugo Alejandro N. fue presentado por segunda ocasión ante la autoridad judicial, donde se dio lectura a la carpeta de investigación por el delito de feminicidio. FOTO. CORTESÍA

El juez le dictó prisión preventiva justificada y programó la audiencia de vinculación a proceso

Durante la tarde de este martes, Hugo Alejandro N. fue presentado por segunda ocasión en la sala penal, donde se dio lectura a la carpeta de investigación que se le sigue por el delito de feminicidio.

Cerca de la 1:30 de la tarde, el acusado fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la sala penal número uno, donde se desarrolló parte del procedimiento legal en su contra.

TE PUEDE INTERESAR: Por un sustito que le provocaron, joven atropella... un árbol en Saltillo

La agente del Ministerio Público adscrita al área de feminicidios, San Juana Morales Ruiz, solicitó a la encargada de la sala, Dorian Martínez Marente, que la audiencia se realizara de manera privada, dentro de la causa penal 2186/2025.

De manera extraoficial, se informó que el probable responsable mantenía una relación de noviazgo con la menor Silvia N.

No se dieron a conocer detalles precisos sobre el día y la hora en que la víctima fue privada de la vida; sin embargo, trascendió que presuntamente se utilizó una escopeta con la que le habría disparado en el cráneo.

Asimismo, se señaló que el cuerpo habría sido trasladado a una cueva ubicada en las inmediaciones del ejido Buñuelos, por el rumbo de la carretera federal con dirección a Zacatecas.

Tras analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, la autoridad judicial dictó como medida cautelar prisión preventiva justificada. Finalmente, se informó que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el próximo lunes 1 de diciembre.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se presentó un programa de actividades que se desplegará desde hoy y continuará durante los próximos 16 días.

‘En Coahuila trabajamos para tener mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices’: Manolo Jiménez, durante la conferencia de Sheinbaum
true

Coahuila va seguro y para adelante: Manolo Jiménez
true

25N: La violencia tiene género
Miles de viajeros mexicanos se preparan para ingresar a Estados Unidos, mientras el CBP recuerda que la aprobación del permiso I-94 depende del criterio del oficial asignado.

Recomienda EUA a turistas mexicanos tramitar con anticipación el permiso I-94
El nuevo mapa de Coahuila

El nuevo mapa de Coahuila
El video de una mujer abandonando un perrito en Paseo de Los Lobos al sur de Saltillo desató una alerta; ciudadanos buscan penas más severas para el maltrato animal.

Saltillo: captan en video abandono de perrito en Lomas de Lourdes; ciudadanos muestran indignación
Transportistas de la región avanzaron en caravana y realizaron cierres intermitentes para manifestar su rechazo a reformas que consideran dañinas para el sector agropecuario y para exigir seguridad en las carreteras.

Crisis logística por bloqueos carreteros afecta a sectores productivos en La Laguna
true

El presente, ese instante en que se enfría el café