Dictan prisión preventiva, ahora por feminicidio, a supuesto asesino de Silvia N. en Saltillo

Durante la tarde de este martes, Hugo Alejandro N. fue presentado por segunda ocasión en la sala penal, donde se dio lectura a la carpeta de investigación que se le sigue por el delito de feminicidio.

Cerca de la 1:30 de la tarde, el acusado fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la sala penal número uno, donde se desarrolló parte del procedimiento legal en su contra.

La agente del Ministerio Público adscrita al área de feminicidios, San Juana Morales Ruiz, solicitó a la encargada de la sala, Dorian Martínez Marente, que la audiencia se realizara de manera privada, dentro de la causa penal 2186/2025.

De manera extraoficial, se informó que el probable responsable mantenía una relación de noviazgo con la menor Silvia N.

No se dieron a conocer detalles precisos sobre el día y la hora en que la víctima fue privada de la vida; sin embargo, trascendió que presuntamente se utilizó una escopeta con la que le habría disparado en el cráneo.

Asimismo, se señaló que el cuerpo habría sido trasladado a una cueva ubicada en las inmediaciones del ejido Buñuelos, por el rumbo de la carretera federal con dirección a Zacatecas.

Tras analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, la autoridad judicial dictó como medida cautelar prisión preventiva justificada. Finalmente, se informó que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el próximo lunes 1 de diciembre.