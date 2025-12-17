DIF Saltillo celebra graduación y posada del Centro de los Grandes

El DIF Saltillo, que preside de manera honoraria Luly López Naranjo, llevó a cabo la graduación del Centro de los Grandes, la exposición de trabajos elaborados por distintos grupos de adultos mayores, así como una tradicional posada en la que las y los asistentes convivieron y disfrutaron de un ambiente festivo.

Durante el evento, el director general del DIF Saltillo, Roberto Cárdenas Zavala, destacó el compromiso de la institución con este sector de la población.

“Para la señora Luly López Naranjo, las y los adultos mayores son prioridad; por ello, desde el DIF Saltillo, con el apoyo del alcalde Javier Díaz, impulsamos acciones que promuevan una mejor calidad de vida para cada uno de ellos”, señaló.