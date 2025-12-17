DIF Saltillo celebra graduación y posada del Centro de los Grandes
Se entregaron 108 certificados a graduados de nueve talleres
El DIF Saltillo, que preside de manera honoraria Luly López Naranjo, llevó a cabo la graduación del Centro de los Grandes, la exposición de trabajos elaborados por distintos grupos de adultos mayores, así como una tradicional posada en la que las y los asistentes convivieron y disfrutaron de un ambiente festivo.
Durante el evento, el director general del DIF Saltillo, Roberto Cárdenas Zavala, destacó el compromiso de la institución con este sector de la población.
“Para la señora Luly López Naranjo, las y los adultos mayores son prioridad; por ello, desde el DIF Saltillo, con el apoyo del alcalde Javier Díaz, impulsamos acciones que promuevan una mejor calidad de vida para cada uno de ellos”, señaló.
La ceremonia se realizó en La Madriguera, donde se entregaron 108 certificados a las y los graduados de los nueve talleres que ofrece el Centro de los Grandes, entre los que destacan cartonería mexicana, manualidades, bisutería, chocolatería, vitromosaico, así como corte y confección.
“Con estos 108 graduados llegamos a un total de 377 en todo el 2025. El Centro de los Grandes es un gran espacio para que nuestros adultos mayores aprendan diferentes técnicas, pero sobre todo tengan momentos de convivencia y esparcimiento”, agregó Cárdenas Zavala.
Además, se presentó una exposición con los trabajos realizados por los 26 grupos de adultos mayores que operan actualmente en distintos sectores de la ciudad y a los que asisten más de 300 personas.
En este marco, se destacó la participación de grupos de tejido y corte y confección, quienes donaron su tiempo y habilidades para la elaboración de bufandas, gorros y diademas que serán entregados en asilos y ejidos de Saltillo.
Durante el evento también se reconocieron los logros obtenidos por los grupos deportivos de adultos mayores a lo largo de 2025, quienes participaron en diversos Juegos Deportivos y competencias relevantes.
La jornada concluyó con una tradicional posada, en la que las y los adultos mayores disfrutaron de un espacio de convivencia, celebrando el cierre de un año de actividades y logros.