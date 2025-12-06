DIF Saltillo cierra el año con más de 35 mil apoyos a familias vulnerables

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Saltillo presentó los avances alcanzados a lo largo del año durante la tercera sesión extraordinaria de su Consejo Directivo. El alcalde Javier Díaz González reconoció el desempeño del organismo y resaltó el trabajo que, junto con su presidenta honoraria, Luly López Naranjo, ha permitido llevar programas y apoyos a colonias, barrios y ejidos donde más se requieren. TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención! Modifican recorridos del transporte gratuito en Saltillo por caravana Coca-Cola y peregrinaciones

El edil subrayó el impacto del programa Amor en Movimiento, con 88 jornadas en las que se entregaron mil 250 aparatos auditivos, lentes para 4 mil 270 personas y más de 750 consultas dentales. A ello se suman 7 mil 800 apoyos distribuidos en las Jornadas DIF, 22 mil 806 familias beneficiadas con paquetes alimentarios y más de 4 mil atenciones ofrecidas en los Espacios DIF. En materia de salud, destacó la realización de implantes cocleares, cirugías de labio y paladar hendido, intervenciones de cataratas y la entrega de auxiliares auditivos y aparatos ortopédicos.