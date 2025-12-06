DIF Saltillo cierra el año con más de 35 mil apoyos a familias vulnerables
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La presidenta honoraria Luly López llevó una posada y diversos apoyos a familias del ejido Agua Nueva
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Saltillo presentó los avances alcanzados a lo largo del año durante la tercera sesión extraordinaria de su Consejo Directivo.
El alcalde Javier Díaz González reconoció el desempeño del organismo y resaltó el trabajo que, junto con su presidenta honoraria, Luly López Naranjo, ha permitido llevar programas y apoyos a colonias, barrios y ejidos donde más se requieren.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención! Modifican recorridos del transporte gratuito en Saltillo por caravana Coca-Cola y peregrinaciones
El edil subrayó el impacto del programa Amor en Movimiento, con 88 jornadas en las que se entregaron mil 250 aparatos auditivos, lentes para 4 mil 270 personas y más de 750 consultas dentales. A ello se suman 7 mil 800 apoyos distribuidos en las Jornadas DIF, 22 mil 806 familias beneficiadas con paquetes alimentarios y más de 4 mil atenciones ofrecidas en los Espacios DIF.
En materia de salud, destacó la realización de implantes cocleares, cirugías de labio y paladar hendido, intervenciones de cataratas y la entrega de auxiliares auditivos y aparatos ortopédicos.
El alcalde recordó que la ciudad fue distinguida con la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025, un reconocimiento nacional a las políticas públicas que garantizan derechos y oportunidades para personas con discapacidad. En ese mismo sentido, el programa Ponte las Pilas logró la vinculación laboral de 13 empresas para impulsar la inclusión en el ámbito productivo.
Paralelamente, la presidenta honoraria del DIF, Luly López, encabezó una posada navideña en el ejido Agua Nueva, donde convivió con niñas, niños y familias de la comunidad. Durante el festejo, se compartió música, concursos, piñatas, regalos y un refrigerio, además de entregar apoyos que fueron recibidos con entusiasmo por los habitantes. Luly López reiteró su compromiso de llevar estas actividades a más comunidades rurales con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Rural, el Voluntariado del DIF y aliados de la iniciativa privada.