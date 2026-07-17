DIF Saltillo corona a María de los Ángeles Zúñiga como Reina de las Personas Adultas Mayores 2026

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    DIF Saltillo corona a María de los Ángeles Zúñiga como Reina de las Personas Adultas Mayores 2026
    María de los Ángeles Zúñiga Escobedo fue coronada dentro de las actividades del Mes del Adulto Mayor. CORTESÍA

La nueva reina forma parte del grupo Caminando con Éxito del ICATEC Satélite Sur

El DIF Saltillo coronó a María de los Ángeles Zúñiga Escobedo como Reina del DIF Saltillo 2026, durante una ceremonia realizada en el marco de las actividades del Mes del Adulto Mayor, con el objetivo de reconocer la trayectoria y participación activa de este sector de la población.

El director general del DIF Municipal, Alfonso Figueroa Vicuña, informó que María de los Ángeles Zúñiga Escobedo, integrante del grupo Caminando con Éxito del ICATEC Satélite Sur, asumió el cargo en sustitución de Margarita Oropeza López, quien fue reina del DIF Saltillo durante 2025.

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Asimismo, dio a conocer que el próximo 19 de agosto se realizará la cena, baile y coronación de la Reina de las Personas Adultas Mayores Saltillo 2026, evento que será encabezado por el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo.

Figueroa Vicuña destacó que este tipo de actividades forman parte de las acciones permanentes del DIF Saltillo para reconocer a las personas adultas mayores y fomentar su integración y participación dentro de la comunidad.

$!El DIF Saltillo busca reconocer la trayectoria y participación activa de las personas adultas mayores mediante este tipo de eventos.
El DIF Saltillo busca reconocer la trayectoria y participación activa de las personas adultas mayores mediante este tipo de eventos. CORTESÍA

“La señora Luly López Naranjo y el alcalde Javier Díaz González nos han pedido que sigamos trabajando todos los días con actividades que promuevan el bienestar de este sector de la población, y así lo seguiremos haciendo”, expresó.

El funcionario señaló que, a través de la Coordinación del Adulto Mayor, el DIF Saltillo impulsa diversos programas enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante actividades de convivencia, recreación y desarrollo integral.

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Entre estas acciones destacó el Centro Intergeneracional Saltillo, espacio donde se fortalecen los tres pilares del envejecimiento: la salud, la participación y la seguridad, mediante actividades diseñadas para fomentar un envejecimiento activo.

Además, informó que el DIF Municipal cuenta con 24 grupos de personas adultas mayores distribuidos en distintos sectores de la ciudad, en los que se desarrollan actividades recreativas, de convivencia y aprendizaje para fortalecer los vínculos sociales y el bienestar de sus integrantes.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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