Se gradúan 59 niñas y niños de los Centros Infantiles del DIF Saltillo

La ceremonia fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, quien felicitó a las y los graduados por el esfuerzo realizado durante el ciclo escolar y agradeció la confianza que las familias depositan en la institución.

En un ambiente de alegría y emoción, 59 niñas y niños de los cinco Centros Infantiles del DIF Saltillo concluyeron su etapa de educación inicial y recibieron su diploma de graduación para dar el siguiente paso hacia el nivel preescolar.

“Reconocemos a cada uno de ustedes por su esfuerzo durante ese ciclo escolar, así como a cada madre y padre de familia por darnos la confianza de tener a sus hijos e hijas en nuestros Centros Infantiles”, expresó.

Durante el evento, realizado en el auditorio de la Universidad Carolina, la presidenta honoraria también reconoció el compromiso y la labor del personal que integra los Centros Infantiles Saltillo, Coahuila, Zaragoza, Landín y Provivienda, quienes contribuyen al desarrollo integral de las niñas y los niños.

López Naranjo destacó que la atención a la primera infancia es una de las prioridades del DIF Saltillo y de la administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González, por lo que se trabaja de manera permanente para ofrecer espacios seguros y con atención de calidad.

Explicó que en los cinco Centros Infantiles se atiende a menores de entre uno y tres años de edad mediante actividades pedagógicas alineadas a los programas académicos del nivel inicial de la Secretaría de Educación Pública, además de acciones cívicas, culturales y tradicionales que fortalecen su formación.