Se gradúan 59 niñas y niños de los Centros Infantiles del DIF Saltillo

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    Se gradúan 59 niñas y niños de los Centros Infantiles del DIF Saltillo
    La ceremonia fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo. CORTESÍA

Las y los egresados continuarán su formación educativa en el nivel preescolar

En un ambiente de alegría y emoción, 59 niñas y niños de los cinco Centros Infantiles del DIF Saltillo concluyeron su etapa de educación inicial y recibieron su diploma de graduación para dar el siguiente paso hacia el nivel preescolar.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, quien felicitó a las y los graduados por el esfuerzo realizado durante el ciclo escolar y agradeció la confianza que las familias depositan en la institución.

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“Reconocemos a cada uno de ustedes por su esfuerzo durante ese ciclo escolar, así como a cada madre y padre de familia por darnos la confianza de tener a sus hijos e hijas en nuestros Centros Infantiles”, expresó.

Durante el evento, realizado en el auditorio de la Universidad Carolina, la presidenta honoraria también reconoció el compromiso y la labor del personal que integra los Centros Infantiles Saltillo, Coahuila, Zaragoza, Landín y Provivienda, quienes contribuyen al desarrollo integral de las niñas y los niños.

López Naranjo destacó que la atención a la primera infancia es una de las prioridades del DIF Saltillo y de la administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González, por lo que se trabaja de manera permanente para ofrecer espacios seguros y con atención de calidad.

Explicó que en los cinco Centros Infantiles se atiende a menores de entre uno y tres años de edad mediante actividades pedagógicas alineadas a los programas académicos del nivel inicial de la Secretaría de Educación Pública, además de acciones cívicas, culturales y tradicionales que fortalecen su formación.

$!Luly López reconoció el esfuerzo de las niñas y los niños, así como la confianza de madres y padres de familia.
Luly López reconoció el esfuerzo de las niñas y los niños, así como la confianza de madres y padres de familia. CORTESÍA

Asimismo, señaló que estos espacios promueven la crianza positiva, el desarrollo armónico de la niñez y la convivencia familiar, con el objetivo de brindar herramientas para el crecimiento integral de las y los pequeños.

A la ceremonia de graduación asistieron también Luis Pablo Garza, en representación del rector de la Universidad Carolina, Esteban Garza Fishburn; el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña; y la directora de Programas Sociales del DIF Saltillo, Ana Lucía Morales Flores.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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