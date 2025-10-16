DIF Saltillo entrega aparatos ortopédicos; suman 236 beneficiados

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezó la quinta entrega de aparatos ortopédicos, con lo que se alcanzó un total de 236 beneficiados en lo que va de la presente administración.

Durante el evento, López Naranjo destacó que el objetivo principal de esta iniciativa es mejorar la calidad de vida de las personas que requieren algún tipo de aparato ortopédico, asegurando que contar con ellos representa una mayor independencia y bienestar, tanto para los beneficiarios como para sus familias.

“Seguiremos trabajando con todo el corazón para poder entregar más aparatos ortopédicos a quienes lo necesitan, porque cada aparato representa una nueva oportunidad, mayor independencia y, sobre todo, una mejor calidad de vida”, señaló.

La presidenta honoraria reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, con las personas con discapacidad y las familias que más lo necesitan, recordando también que recientemente Saltillo recibió la “Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025”, reconocimiento otorgado por sus políticas y programas que protegen los derechos de las personas con discapacidad.

De manera simbólica, durante la entrega, Julia Camacho Murillo recibió una andadera con silla, mientras que Brenda Liliana Almanza Garibaldi fue beneficiada con una silla de ruedas infantil.