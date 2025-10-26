DIF Saltillo mejora la calidad de vida de más de 3 mil ciudadanos con el programa ‘Amor en Movimiento’

Gracias al programa del DIF Saltillo “Amor en Movimiento”, más de 3 mil 563 personas han recibido lentes, lo que ha mejorado de manera significativa su calidad de vida. La iniciativa busca acercar los servicios de salud a todos los rincones de la ciudad , incluyendo zonas rurales, mediante una unidad móvil que permite llegar directamente a quienes más lo necesitan.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, destacó que con el respaldo del alcalde Javier Díaz González se han logrado resultados tangibles: “Con cada lente que entregamos estamos cambiando la vida de las personas. Niñas, niños y adolescentes pueden tener un mejor desempeño en sus escuelas y las personas adultas en su día a día”, señaló.

Además de los lentes, se han otorgado mil 383 aparatos auditivos, permitiendo que los beneficiarios mejoren su capacidad para escuchar y, con ello, su calidad de vida. “Muchos de los beneficiarios no habían tenido la oportunidad de acceder a un examen de la vista, y ahora que tenemos esta unidad móvil podemos llegar a cada una de esas personas que más lo necesitan”, agregó López Naranjo.