DIF Saltillo mejora la calidad de vida de más de 3 mil ciudadanos con el programa ‘Amor en Movimiento’

Saltillo
/ 26 octubre 2025
    DIF Saltillo mejora la calidad de vida de más de 3 mil ciudadanos con el programa 'Amor en Movimiento'
    La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, destacó el impacto positivo del programa “Amor en Movimiento” en la vida de niñas, niños, adolescentes y adultos. FOTO: CORTESÍA

La unidad móvil de “Amor en Movimiento” recorre colonias, barrios y zonas rurales para acercar los servicios a quienes más lo necesitan

Gracias al programa del DIF Saltillo “Amor en Movimiento”, más de 3 mil 563 personas han recibido lentes, lo que ha mejorado de manera significativa su calidad de vida. La iniciativa busca acercar los servicios de salud a todos los rincones de la ciudad, incluyendo zonas rurales, mediante una unidad móvil que permite llegar directamente a quienes más lo necesitan.

Más de 3 mil 563 lentes han sido entregados a personas de todas las edades, mejorando su salud visual y desempeño escolar o laboral.
Más de 3 mil 563 lentes han sido entregados a personas de todas las edades, mejorando su salud visual y desempeño escolar o laboral. FOTO: CORTESÍA

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, destacó que con el respaldo del alcalde Javier Díaz González se han logrado resultados tangibles: “Con cada lente que entregamos estamos cambiando la vida de las personas. Niñas, niños y adolescentes pueden tener un mejor desempeño en sus escuelas y las personas adultas en su día a día”, señaló.

Además de los lentes, se han otorgado mil 383 aparatos auditivos, permitiendo que los beneficiarios mejoren su capacidad para escuchar y, con ello, su calidad de vida. “Muchos de los beneficiarios no habían tenido la oportunidad de acceder a un examen de la vista, y ahora que tenemos esta unidad móvil podemos llegar a cada una de esas personas que más lo necesitan”, agregó López Naranjo.

Además de lentes, el programa ha proporcionado mil 383 aparatos auditivos y más de 3 mil servicios dentales a la población saltillense.
Además de lentes, el programa ha proporcionado mil 383 aparatos auditivos y más de 3 mil servicios dentales a la población saltillense. FOTO: CORTESÍA

El programa también ha proporcionado 3 mil 256 servicios dentales, que incluyen limpiezas, aplicación de flúor, obturaciones, selladores, cementaciones y extracciones, fortaleciendo la salud integral de la población.

PRÓXIMAS UNIDADES MÓVILES

La unidad móvil de “Amor en Movimiento” continuará con su recorrido: llegará el martes 28 de octubre al Biblioparque Sur a partir de las 16:00 horas, y el viernes 31 de octubre al CONALEP I desde las 9:00 horas, con el objetivo de garantizar que más familias puedan acceder a estos servicios.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

