DIF Saltillo premia el compromiso con la inclusión y el servicio comunitario

Saltillo
/ 3 diciembre 2025
    Autoridades municipales durante la entrega del Premio de la Inclusión y del Premio del Voluntariado 2025. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Se reconoció a ciudadanos y organizaciones por su labor a favor de personas con discapacidad, así como por acciones de voluntariado que benefician a miles de saltillenses

Durante la entrega del Premio de la Inclusión de Personas con Discapacidad y del Premio del Voluntariado 2025, se reconoció a participantes en las categorías persona promotora con discapacidad, persona física, persona moral, asociaciones civiles, universidades y empresas.

El alcalde Javier Díaz González señaló que este año los programas del DIF Saltillo se enfocaron en acercar los servicios a barrios, colonias y ejidos.

Se reconoció a ciudadanos y organizaciones por su labor a favor de personas con discapacidad FOTO: VANGUARDIA/FRANCISCO MUÑIZ

“Todo lo que se realiza en el DIF Saltillo se ha sacado de las paredes de las oficinas y se ha llevado a las colonias”, afirmó al destacar la importancia de mantener la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

A su vez, la presidenta honoraria del DIF municipal Luly López Naranjo, informó que este año se donaron más de 300 aparatos ortopédicos y se organizaron más de 40 eventos dirigidos a personas con discapacidad. “La inclusión es una práctica que se vive, se siente y se celebra”, dijo al detallar la vinculación con 15 empresas y la canalización de 85 personas mediante el programa Ponte las Pilas.

En la categoría persona promotora en situación de discapacidad, Fernando Vicente Vega Moreno explicó que los programas Empodera y Poderosa han permitido mejorar el acceso al empleo formal y a talleres sobre derechos. “Para el programa de Empodera ya son 59 colocaciones”, comentó.

La categoría persona física promotora de la inclusión se otorgó al odontólogo Jorge Luis Briones Reyes por su labor con niños con discapacidad. Señaló que busca facilitar el acceso a servicios especializados. “Todos tenemos derecho a recibir un trato digno y una salud de calidad”, expresó.

LEAR Corporation recibió el reconocimiento en la categoría persona moral promotora de la inclusión por su incorporación de personas con discapacidad a sus plantas en Saltillo, Arteaga y Ramos. “Al abrir nuestras puertas no solo transformamos vidas individuales, sino también el desarrollo integral de las familias”, indicó la representación de la empresa.

$!Javier Díaz reconoció a quienes impulsan la inclusión desde sus trincheras.
Javier Díaz reconoció a quienes impulsan la inclusión desde sus trincheras. FOTO: VANGUARDIA/FRANCISCO MUÑIZ

En la categoría fundaciones y asociaciones, la Asociación de Administradores de Recursos Humanos Coahuila Sur destacó actividades como la carrera Pasos con Propósito y la donación de recursos para programas sociales. El comité señaló que “más allá de cualquier reconocimiento, lo más importante es poder devolver a la sociedad algo de todo lo que recibimos”.

El Premio al Voluntariado en la categoría universidades fue otorgado a la Universidad La Salle Saltillo, que mediante estudiantes de diversas carreras brinda acompañamiento académico, actividades culturales y deportivas. La institución informó que ha beneficiado de manera directa a cerca de dos mil personas y de forma indirecta a alrededor de 17 mil.

En la categoría empresas, BorgWarner Saltillo fue reconocida por acciones como donativos para infraestructura social, brigadas en ejidos y apoyo a programas comunitarios. Su representación señaló que “siempre ven el cómo sí” al participar en iniciativas coordinadas con el DIF Saltillo.

Temas


Altruismo
Inclusión
Premiaciones

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

