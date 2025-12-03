DIF Saltillo premia el compromiso con la inclusión y el servicio comunitario

Durante la entrega del Premio de la Inclusión de Personas con Discapacidad y del Premio del Voluntariado 2025, se reconoció a participantes en las categorías persona promotora con discapacidad, persona física, persona moral, asociaciones civiles, universidades y empresas. El alcalde Javier Díaz González señaló que este año los programas del DIF Saltillo se enfocaron en acercar los servicios a barrios, colonias y ejidos. TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Gobierno de Coahuila nuevo Centro de Empoderamiento para Mujeres en Ramos Arizpe

"Todo lo que se realiza en el DIF Saltillo se ha sacado de las paredes de las oficinas y se ha llevado a las colonias", afirmó al destacar la importancia de mantener la atención a grupos en situación de vulnerabilidad. A su vez, la presidenta honoraria del DIF municipal Luly López Naranjo, informó que este año se donaron más de 300 aparatos ortopédicos y se organizaron más de 40 eventos dirigidos a personas con discapacidad. "La inclusión es una práctica que se vive, se siente y se celebra", dijo al detallar la vinculación con 15 empresas y la canalización de 85 personas mediante el programa Ponte las Pilas. En la categoría persona promotora en situación de discapacidad, Fernando Vicente Vega Moreno explicó que los programas Empodera y Poderosa han permitido mejorar el acceso al empleo formal y a talleres sobre derechos. "Para el programa de Empodera ya son 59 colocaciones", comentó. La categoría persona física promotora de la inclusión se otorgó al odontólogo Jorge Luis Briones Reyes por su labor con niños con discapacidad. Señaló que busca facilitar el acceso a servicios especializados. "Todos tenemos derecho a recibir un trato digno y una salud de calidad", expresó. LEAR Corporation recibió el reconocimiento en la categoría persona moral promotora de la inclusión por su incorporación de personas con discapacidad a sus plantas en Saltillo, Arteaga y Ramos. "Al abrir nuestras puertas no solo transformamos vidas individuales, sino también el desarrollo integral de las familias", indicó la representación de la empresa.