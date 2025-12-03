Anuncia Gobierno de Coahuila nuevo Centro de Empoderamiento para Mujeres en Ramos Arizpe

La Secretaria de la Mujer en Coahuila, Mayra Valdes, confirmó en su visita a la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) de Ramos Arizpe que la ciudad contará con un nuevo Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, un proyecto que ya tiene terreno y busca financiamiento. La funcionaria señaló que este centro vendrá a complementar la red de apoyo existente.

Valdes explicó que el proyecto presentado a la Federación el año pasado fue limitado, pero el alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha ubicado el terreno y el edificio.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Arrastra Congreso pendientes para tipificar tipos de violencia contra mujeres

“El proyecto más o menos se cotizó entre los 27 y 30 millones de pesos lo que era la construcción del centro”, detalló la secretaria. Normalmente, dijo, la federación apoya con un 70 u 80 por ciento de los recursos.

La titular de la dependencia estatal destacó el compromiso del Gobierno Municipal, asegurando que se buscarán recursos federales o que el mismo Municipio se haría cargo del proyecto.

Además adelantó que se prevé que la obra inicie su construcción el próximo año y para su operación se contempla que el personal sea cubierto por parte del estado, mediante un convenio con el municipio. La plantilla de atención en el nuevo centro requeriría “entre 30 y 50 personas”, estimó.

SE SIGUE COMBATIENDO LA VIOLENCIA FAMILIAR

Respecto a la problemática local, la Secretaria reconoció que la violencia familiar es “un problema que tenemos fuerte en todo el estado”. No obstante, destacó que Coahuila es el segundo estado más seguro a nivel nacional.

El problema, precisó, está “dentro de los hogares, está dentro de la familia”, siendo la persona amada en muchos casos el agresor. Por ello, la estrategia se centra en la “cultura de la prevención” y la reeducación.

Mayra Valdes informó que el 60% de las violencias que atienden en los centros de justicia es por un tema de conducta machista. En este sentido, destacó la capacitación a casi 90 mil personas en la entidad sobre masculinidades positivas.

En cifras generales, la Secretaría atendió a más de 15 mil mujeres por primera vez este año, y a más de 35 mil subsecuentes. “La ONU Mujeres nos dice que una mujer con autonomía financiera, pues su nivel de violencia va a bajar y va a disminuir”, afirmó la funcionaria, destacando a más de 4 mil mujeres estudiando preparatoria gracias a la Secretaría.

Sobre la estacionalidad de la violencia, la funcionaria desmintió que diciembre sea el mes de mayor incidencia, confirmando que cuando “más sube” es durante mayo.

Finalmente, la funcionaria llamó a las víctimas a buscar apoyo, informando que la denuncia ha aumentado entre un 20 y 25% en el último año.

TE PUEDE INTERESAR: Destaca Coahuila en condiciones laborales para las mujeres: IMCO

“Tenemos una red muy completa para la atención. Aquí, ¿qué buscamos? Que las mujeres levanten la voz, pongan un alto y se animen a presentar una denuncia”, mencionó.

“El proyecto más o menos se cotizó entre los 27 y 30 millones de pesos lo que era la construcción del centro”, detalló la Secretaria. La federación apoya con un 70 u 80 por ciento de los recursos, concluyó.