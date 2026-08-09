DIF Saltillo recibe donación de aparatos ortopédicos por 490 mil pesos

La entrega fue realizada por OXXO como parte de las acciones de responsabilidad social que mantiene la empresa, en coordinación con el organismo municipal de asistencia social.

El DIF Saltillo recibió una donación de aparatos ortopédicos con un valor de 490 mil pesos, que serán destinados a personas que requieren este tipo de apoyos para mejorar su movilidad y calidad de vida.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, destacó la colaboración con la empresa y agradeció la aportación, al señalar que los aparatos serán entregados a saltillenses que han solicitado apoyo ante el organismo.

La funcionaria explicó que estos equipos representan una herramienta importante para quienes enfrentan dificultades de movilidad, ya que les permitirán desenvolverse con mayor autonomía y favorecerán también a sus familias y personas cercanas.

“Estamos sumamente agradecidos por la donación de estos aparatos ortopédicos que serán entregados a las y los saltillenses que solicitan apoyo a través de DIF Saltillo”, señaló.

La entrega de los equipos estuvo a cargo de Karla Consuelo Esquivel Silva, quien acudió en representación de OXXO.

López Naranjo resaltó que la colaboración entre ambas instituciones también se mantiene mediante el programa de redondeo Cambio x Cambio, que permanece activo desde julio y continuará durante agosto y septiembre en las tiendas OXXO.