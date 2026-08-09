DIF Saltillo recibe donación de aparatos ortopédicos por 490 mil pesos

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    DIF Saltillo recibe donación de aparatos ortopédicos por 490 mil pesos
    Luly López Naranjo agradeció a OXXO la donación de aparatos ortopédicos para personas que requieren apoyo en Saltillo. CORTESÍA

La donación permitirá al DIF Saltillo apoyar a personas que requieren aparatos ortopédicos para mejorar su movilidad y calidad de vida

El DIF Saltillo recibió una donación de aparatos ortopédicos con un valor de 490 mil pesos, que serán destinados a personas que requieren este tipo de apoyos para mejorar su movilidad y calidad de vida.

La entrega fue realizada por OXXO como parte de las acciones de responsabilidad social que mantiene la empresa, en coordinación con el organismo municipal de asistencia social.

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$!Los aparatos ortopédicos, con un valor de 490 mil pesos, serán entregados a beneficiarios del DIF Saltillo.
Los aparatos ortopédicos, con un valor de 490 mil pesos, serán entregados a beneficiarios del DIF Saltillo. CORTESÍA

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, destacó la colaboración con la empresa y agradeció la aportación, al señalar que los aparatos serán entregados a saltillenses que han solicitado apoyo ante el organismo.

La funcionaria explicó que estos equipos representan una herramienta importante para quienes enfrentan dificultades de movilidad, ya que les permitirán desenvolverse con mayor autonomía y favorecerán también a sus familias y personas cercanas.

“Estamos sumamente agradecidos por la donación de estos aparatos ortopédicos que serán entregados a las y los saltillenses que solicitan apoyo a través de DIF Saltillo”, señaló.

La entrega de los equipos estuvo a cargo de Karla Consuelo Esquivel Silva, quien acudió en representación de OXXO.

López Naranjo resaltó que la colaboración entre ambas instituciones también se mantiene mediante el programa de redondeo Cambio x Cambio, que permanece activo desde julio y continuará durante agosto y septiembre en las tiendas OXXO.

$!La donación de OXXO permitirá atender solicitudes de personas que requieren apoyo para mejorar su movilidad.
La donación de OXXO permitirá atender solicitudes de personas que requieren apoyo para mejorar su movilidad. CORTESÍA

En esta ocasión, los recursos recaudados a través del programa serán destinados a las Estancias Infantiles del DIF Saltillo, principalmente para la remodelación de cocinas y la adquisición de alimentos para las niñas y niños que reciben atención en estos espacios.

Durante la entrega también estuvieron presentes Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; Lorena González Valdés, directora de Voluntariado del DIF Saltillo, y Ana Lucía Morales Flores, directora de Programas Sociales del DIF Saltillo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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