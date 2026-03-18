Saltillo recibe a Terrance Williams: Javier Díaz da la bienvenida a la estrella de Dinos

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 18 marzo 2026
    Saltillo recibe a Terrance Williams: Javier Díaz da la bienvenida a la estrella de Dinos
    Javier Díaz recibió en Saltillo a Terrance Williams, exjugador de los Cowboys de Dallas y nuevo refuerzo de Dinos para la temporada 2026 de la LFA. FOTO: FACEBOOOK/JAVIER DÍAZ

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, recibió al exreceptor de los Cowboys de Dallas, Terrance Williams, quien se integra como uno de los fichajes estelares de Dinos de Saltillo

Saltillo volvió a mezclar deporte, proyección internacional e identidad local. A través de una publicación en redes sociales, el alcalde Javier Díaz presumió la visita de Terrance Williams en la Presidencia Municipal, donde le dio la bienvenida al exjugador de los Cowboys de Dallas, hoy convertido en uno de los refuerzos más mediáticos de Dinos de Saltillo para la campaña 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional.

La aparición del exwide receiver de la NFL no pasó desapercibida en la capital coahuilense. En el mensaje difundido por el edil, Williams fue presentado como una “gran estrella” con pasado en Dallas, un detalle que elevó de inmediato la expectativa de la afición rumbo a la nueva temporada del equipo jurásico.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-americano/dinos-de-saltillo-confirma-el-regreso-de-andrew-salas-para-la-temporada-2026-de-la-lfa-GM19621546

Saltillo presume a una figura con pasado en la NFL

La llegada de Terrance Williams representa uno de los movimientos más llamativos de Dinos de Saltillo en este 2026. El receptor fue seleccionado por Dallas en la tercera ronda del Draft 2013 y durante su paso por la NFL disputó 83 partidos, con 232 recepciones, 3 mil 377 yardas y 20 touchdowns, números que respaldan el cartel con el que aterriza en el futbol americano mexicano.

Antes de unirse a la franquicia coahuilense, Williams ya conocía el circuito nacional, pues llegó procedente de Galgos de Tijuana, de acuerdo con reportes publicados tras su fichaje.

Su incorporación fue anunciada por Dinos desde enero, como parte de una apuesta por potenciar el ataque aéreo del equipo.

Dinos de Saltillo apuesta fuerte para la temporada 2026

El contexto también ilusiona a la Ola Morada. Reportes de pretemporada señalan que Dinos ha reunido una base amplia de jugadores y legionarios para afrontar la campaña 2026, con Terrance Williams como uno de los nombres más destacados del roster.

El recibimiento encabezado por Javier Díaz también refuerza el vínculo entre el gobierno municipal y una de las franquicias deportivas más representativas de la ciudad.

La presencia del exCowboys en Saltillo no solo genera expectativa por su impacto dentro del emparrillado, sino por el foco mediático que puede atraer hacia los Dinos y hacia la propia ciudad en una temporada que apunta a ser una de las más seguidas por la afición local.

Con una trayectoria construida en Baylor, la NFL y ahora la LFA, Terrance Williams ya fue recibido oficialmente en Saltillo. El siguiente paso será demostrar en el campo por qué Dinos apostó por él como uno de sus grandes refuerzos para 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol Americano

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


LFA
Dinos de Saltillo

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Un sujeto que ya cumple una sentencia de 50 años en prisión por el homicidio del comediante Juan Gilberto ‘N’ alias “El Mocos” ahora fue condenado por un juez a 25 años más.

Nuevo León: Hombre encarcelado por homicidio del comediante ‘El Mocos’, recibe otra sentencia de 25 años
El ‘comes y te vas’ de Vicente Fox se dijo en contexto de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo

El ‘comes y te vas’ de Vicente Fox cumplirá 24 años
¿Habrá Ley Seca durante el Mundial 2026? Esto es lo que se sabe sobre la prohibición de alcohol

¿Habrá Ley Seca durante el Mundial 2026? Esto es lo que se sabe sobre la prohibición de alcohol
¿Buscas casa en SLP? Así son y esto cuestan las Viviendas para el Bienestar en el estado

¿Buscas casa en SLP? Así son y esto cuestan las Viviendas para el Bienestar en el estado
La reconciliación Morena-PT-Verde

La reconciliación Morena-PT-Verde
true

Cuba: El hueco y patético llamado de AMLO
Rivera Navarro es señalado de encabezar un grupo criminal ligado al CJNG para cometer extorsión y secuestro.

Dan suspensión definitiva a proceso contra exalcalde de Tequila... pero seguirá preso

Este primer vistazo no solo confirma el regreso de Tom Holland y Zendaya, sino que también introduce a nuevos personajes.

VIDEO: Tráiler de “Spider-Man: Brand New Day” revela nuevos héroes y villanos