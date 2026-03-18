Saltillo recibe a Terrance Williams: Javier Díaz da la bienvenida a la estrella de Dinos

Saltillo volvió a mezclar deporte, proyección internacional e identidad local. A través de una publicación en redes sociales, el alcalde Javier Díaz presumió la visita de Terrance Williams en la Presidencia Municipal, donde le dio la bienvenida al exjugador de los Cowboys de Dallas, hoy convertido en uno de los refuerzos más mediáticos de Dinos de Saltillo para la campaña 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional. La aparición del exwide receiver de la NFL no pasó desapercibida en la capital coahuilense. En el mensaje difundido por el edil, Williams fue presentado como una “gran estrella” con pasado en Dallas, un detalle que elevó de inmediato la expectativa de la afición rumbo a la nueva temporada del equipo jurásico.

Saltillo presume a una figura con pasado en la NFL La llegada de Terrance Williams representa uno de los movimientos más llamativos de Dinos de Saltillo en este 2026. El receptor fue seleccionado por Dallas en la tercera ronda del Draft 2013 y durante su paso por la NFL disputó 83 partidos, con 232 recepciones, 3 mil 377 yardas y 20 touchdowns, números que respaldan el cartel con el que aterriza en el futbol americano mexicano. Antes de unirse a la franquicia coahuilense, Williams ya conocía el circuito nacional, pues llegó procedente de Galgos de Tijuana, de acuerdo con reportes publicados tras su fichaje. Su incorporación fue anunciada por Dinos desde enero, como parte de una apuesta por potenciar el ataque aéreo del equipo.

Dinos de Saltillo apuesta fuerte para la temporada 2026 El contexto también ilusiona a la Ola Morada. Reportes de pretemporada señalan que Dinos ha reunido una base amplia de jugadores y legionarios para afrontar la campaña 2026, con Terrance Williams como uno de los nombres más destacados del roster. El recibimiento encabezado por Javier Díaz también refuerza el vínculo entre el gobierno municipal y una de las franquicias deportivas más representativas de la ciudad. La presencia del exCowboys en Saltillo no solo genera expectativa por su impacto dentro del emparrillado, sino por el foco mediático que puede atraer hacia los Dinos y hacia la propia ciudad en una temporada que apunta a ser una de las más seguidas por la afición local. Con una trayectoria construida en Baylor, la NFL y ahora la LFA, Terrance Williams ya fue recibido oficialmente en Saltillo. El siguiente paso será demostrar en el campo por qué Dinos apostó por él como uno de sus grandes refuerzos para 2026.

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