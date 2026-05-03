Diócesis de Saltillo convoca a la V Jornada de las Comunicaciones Sociales ante el reto de la Inteligencia Artificial

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Diócesis de Saltillo convoca a la V Jornada de las Comunicaciones Sociales ante el reto de la Inteligencia Artificial
    El objetivo es reflexionar sobre los retos de la era digital y la inteligencia artificial en la transmisión de valores. ESPECIAL

El encuentro busca reflexionar sobre el papel de los medios bajo el lema "Custodiar voces y rostros humanos"

Con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos de la era digital y la inteligencia artificial en la transmisión de valores, la Diócesis de Saltillo lanzó la convocatoria oficial para la V Jornada Diocesana de las Comunicaciones Sociales 2026.

El evento, que este año se inspira en el lema "Custodiar voces y rostros humanos", se llevará a cabo en dos sedes clave de la entidad durante el mes de mayo para facilitar la participación de la comunidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-infancias-que-crecen-con-libertad-disciplina-y-acompanamiento-GC20442589

De acuerdo con la Comisión Diocesana de Pastoral de las Comunicaciones Sociales, las actividades iniciarán el sábado 16 de mayo de 3:30 pm a 8:00 pm en la Parroquia Santuario de Guadalupe en Monclova.

Posteriormente, las jornadas se trasladarán a la capital del estado el domingo 17 de mayo, teniendo como sede la Casa San José en Saltillo, en un horario de 10:30 am a 3:00 pm.

El obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, extendió un mensaje de gratitud y reconocimiento por "el servicio que brindan para la edificación del Reino a través de la comunicación en nuestra Diócesis".

Por su parte, el presbítero José Ignacio Flores Ramos, coordinador diocesano de la Pastoral de la Comunicación, destacó la importancia de la inscripción previa a través de los canales digitales para una mejor organización.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/boda-viral-en-saltillo-novios-sorprenden-con-desfile-al-estilo-oaxaca-y-tambora-en-pleno-centro-EC20443645

La convocatoria está dirigida a misioneros digitales, creadores de contenido religioso, periodistas, diseñadores gráficos, operadores de medios y todo el personal técnico de las comunidades parroquiales.

El encuentro busca hacer eco de las palabras del Papa León XIV, quien ha subrayado que corresponde a cada uno "alzar la voz en defensa de las personas humanas para que estos instrumentos puedan realmente ser integrados por nosotros como aliados".

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Redes sociales
Religión

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Diócesis De Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa

Celebremos lo que estamos perdiendo
La mayoría de los albañiles en Coahuila labora fuera de la formalidad, sin acceso garantizado a prestaciones ni protección social pese a desempeñar una de las actividades con mayor riesgo.

Más del 90% de albañiles en Coahuila labora en la informalidad
Obras de infraestructura en varias regiones de la entidad fueron entregadas y otras iniciadas.

Destacan resultados y dinamismo para Coahuila durante abril
En el último año, los casos de omisión de cuidados de menores se vieron incrementados considerablemente.

Coahuila: Se disparan 85% ‘negligencias’ con menores
Autoridades recorrieron la nave industrial donde operará la nueva planta.

Nueva planta industrial impulsará empleos en Monclova

Autoridades advierten que las condiciones del río Bravo lo hacen peligroso incluso para actividades organizadas.

El río Bravo no es apto para actividades recreativas: Protección Civil
Elementos municipales atendieron reportes de agresión en distintos sectores de la ciudad.

En 7 meses, Línea Violeta de Saltillo ha atendido 404 reportes por violencia contra la mujer
Alimentando halcones

Alimentando halcones