Diócesis de Saltillo convoca a la V Jornada de las Comunicaciones Sociales ante el reto de la Inteligencia Artificial

Con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos de la era digital y la inteligencia artificial en la transmisión de valores, la Diócesis de Saltillo lanzó la convocatoria oficial para la V Jornada Diocesana de las Comunicaciones Sociales 2026. El evento, que este año se inspira en el lema "Custodiar voces y rostros humanos", se llevará a cabo en dos sedes clave de la entidad durante el mes de mayo para facilitar la participación de la comunidad.

De acuerdo con la Comisión Diocesana de Pastoral de las Comunicaciones Sociales, las actividades iniciarán el sábado 16 de mayo de 3:30 pm a 8:00 pm en la Parroquia Santuario de Guadalupe en Monclova. Posteriormente, las jornadas se trasladarán a la capital del estado el domingo 17 de mayo, teniendo como sede la Casa San José en Saltillo, en un horario de 10:30 am a 3:00 pm. El obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, extendió un mensaje de gratitud y reconocimiento por "el servicio que brindan para la edificación del Reino a través de la comunicación en nuestra Diócesis". Por su parte, el presbítero José Ignacio Flores Ramos, coordinador diocesano de la Pastoral de la Comunicación, destacó la importancia de la inscripción previa a través de los canales digitales para una mejor organización.

La convocatoria está dirigida a misioneros digitales, creadores de contenido religioso, periodistas, diseñadores gráficos, operadores de medios y todo el personal técnico de las comunidades parroquiales. El encuentro busca hacer eco de las palabras del Papa León XIV, quien ha subrayado que corresponde a cada uno "alzar la voz en defensa de las personas humanas para que estos instrumentos puedan realmente ser integrados por nosotros como aliados".

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