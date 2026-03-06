Diócesis de Saltillo designa a José Raúl Bonnafoux en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima

Saltillo
/ 6 marzo 2026
    Diócesis de Saltillo designa a José Raúl Bonnafoux en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima
    Realizan nombramientos estratégicos para fortalecer la atención pastoral en distintas parroquias. CORTESÍA

Se espera que el sacerdote sea un signo del amor y la misericordia de Cristo en su ministerio, señala la Diócesis

La Diócesis de Saltillo informó sobre recientes nombramientos en distintas parroquias de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la atención pastoral y espiritual de las comunidades locales.

Monseñor Hilario González García designó al Pbro. José Raúl Bonnafoux Gómez como Sacerdote Adscrito a la Parroquia Nuestra Señora de Fátima. La Diócesis invitó a la comunidad a orar por el nuevo sacerdote y por la parroquia que lo recibe, “para que su ministerio sea signo del amor y la misericordia de Cristo”.

TE PUEDE INTERESAR: Asiste Hilario González a Encuentro de Obispos Tex-Mex

Asimismo, el Pbro. Roberto Estrada Leza fue nombrado Rector del Templo Nuestra Señora de la Luz. La Diócesis destacó la importancia de este cargo y exhortó a la comunidad a pedir al Señor que el sacerdote sea “Pastor según el Corazón de Cristo”.

Finalmente, Monseñor González García nombró al Pbro. Rogelio Reyna Ibarra como Vicario Parroquial en la Comunidad del Señor de la Misericordia, reforzando así la labor pastoral en dicha comunidad.

Estos movimientos buscan fortalecer la vida espiritual de las parroquias de Saltillo, asegurando que las necesidades pastorales y los servicios religiosos sean atendidos de manera cercana y comprometida con los fieles.

