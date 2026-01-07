Diputado Alberto Hurtado presenta informe, destaca labor social en favor de los saltillenses

Ante un auditorio lleno, el diputado local por Morena, Alberto Hurtado, presentó la tarde de este miércoles su segundo informe de actividades como legislador, en el que destacó principalmente la labor social realizada a favor de miles de familias de Saltillo. En el Auditorio Saltillo, el legislador señaló que a través de los mercados sobre ruedas se ha beneficiado a cerca de 100 mil saltillenses, con la distribución de productos de la canasta básica a bajo costo, como frutas, verduras y una tonelada y media de huevo. TE PUEDE INTERESAR: Ofrece Saltillo opciones digitales para pagar el predial desde casa A estas acciones se sumó el camión de salud, facilitado por Américo Villarreal, delegado de la Secretaría del Bienestar, mediante el cual alrededor de 50 mil familias han recibido atención médica y medicamentos gratuitos. Otra de las acciones que destacó fue el programa Dormitorios del Pueblo, con el que, aseguró, se ha brindado un espacio digno a personas que antes dormían en calles, banquetas o bancas, expuestas al sol y la lluvia.

El legislador subrayó que su labor también ha incluido la atención de espacios públicos y servicios urbanos, como la limpieza de plazas públicas y áreas verdes, y agregó que durante el último año se taparon alrededor de 5 mil baches en distintos sectores de la ciudad, como parte de las acciones para mejorar el entorno y la movilidad en Saltillo. “Vamos al 100 por Saltillo cuando nuestra gente deja las calles, las banquetas y las bancas y duerme en los dormitorios del pueblo; vamos al 100 por Saltillo cuando llevamos productos de la canasta básica a bajo costo a las mesas de los hogares saltillenses. Vamos al 100 por Saltillo cuando damos atención médica gratuita a todas las personas sin importar sexo, raza, religión o partido político”, mencionó. CERCANÍA CON LA GENTE El legislador afirmó que su trabajo político está basado en la cercanía con la gente y en la atención directa a las colonias, barrios y ejidos. “Nadie entiende mejor la pobreza que quien la vive... la política sólo tiene sentido y toma valor cuando se pone a servicio de los demás, no llegamos al Congreso para hacer negocios sino para ayudar a la gente”, señaló.