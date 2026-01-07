Saltillo prevé destinar cerca de 29 mdp en bacheo y sumará más cuadrillas en 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El Municipio plantea aumentar el recurso respecto a 2025 y sumar camiones con tecnología de infrarrojo para atender vialidades con mayor desgaste
El Ayuntamiento de Saltillo prevé destinar cerca de 28.7 millones de pesos a la compra de mezcla asfáltica para trabajos de bacheo durante 2026, lo que representa un incremento aproximado de 15 por ciento respecto a los 25 millones de pesos ejercidos el año pasado, informó Antonio Nerio, titular de Infraestructura y Obras Públicas.
“El año pasado alcanzamos un gasto de 25 millones de pesos en lo que es la mezcla. Ahorita, estamos planteando un aumento de alrededor de 15 por ciento nada más en cuanto a mezcla”, dijo.
TE PUEDE INTERESAR: Unidad móvil del DIF Saltillo llevó salud gratuita a casi 7 mil personas durante 2025
De acuerdo con el funcionario, el aumento forma parte de una estrategia para reforzar la capacidad operativa del Municipio, que actualmente cuenta con siete cuadrillas propias y contempla sumar cuatro más, algunas mediante subcontratación, aunque con material suministrado y supervisión municipal.
“Ahorita traemos siete cuadrillas propias, la idea es contratar cuatro más. Es muy probable que se subcontrate una cuadrilla externa, pero nosotros suministramos el material”, aclaró.
Explicó que, además del incremento en mezcla, se analiza una inversión adicional cercana a 20 millones de pesos anuales para la operación de uno o dos camiones de bacheo con tecnología de infrarrojo, equipos que permitirían rehabilitaciones más amplias que el método tradicional.
Según detalló, estos camiones calientan superficies mayores a un metro cuadrado, lo que genera una especie de recarpeteo puntual, con reciclaje del material y garantía del proveedor. “El camión tiene una capacidad de reparación diaria de 120 m², son 120 baches diarios, pero no hace reparaciones pequeñas, es una plancha grande que alcanza a cubrir un poquito más de un carril”.
ENTRARÁN PRONTO EN OPERACIÓN
El funcionario indicó que tanto el primer camión como las cuadrillas adicionales podrían entrar en operación en un plazo aproximado de 10 días, incluso con trabajos nocturnos para reducir afectaciones al tránsito, en coordinación con Tránsito y Vialidad.
Añadió que las primeras vialidades consideradas incluyen tramos de Coss, Venustiano Carranza, Nazario Ortiz Garza, Valdés Sánchez, así como zonas con deterioro severo provocado por el tránsito pesado, donde se busca una solución más duradera que el bacheo convencional.