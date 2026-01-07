Saltillo prevé destinar cerca de 29 mdp en bacheo y sumará más cuadrillas en 2026

Saltillo
/ 7 enero 2026
    Saltillo prevé destinar cerca de 29 mdp en bacheo y sumará más cuadrillas en 2026
    La estrategia busca reforzar la capacidad operativa del Municipio. FOTO: CORTESÍA

El Municipio plantea aumentar el recurso respecto a 2025 y sumar camiones con tecnología de infrarrojo para atender vialidades con mayor desgaste

El Ayuntamiento de Saltillo prevé destinar cerca de 28.7 millones de pesos a la compra de mezcla asfáltica para trabajos de bacheo durante 2026, lo que representa un incremento aproximado de 15 por ciento respecto a los 25 millones de pesos ejercidos el año pasado, informó Antonio Nerio, titular de Infraestructura y Obras Públicas.

“El año pasado alcanzamos un gasto de 25 millones de pesos en lo que es la mezcla. Ahorita, estamos planteando un aumento de alrededor de 15 por ciento nada más en cuanto a mezcla”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Unidad móvil del DIF Saltillo llevó salud gratuita a casi 7 mil personas durante 2025

De acuerdo con el funcionario, el aumento forma parte de una estrategia para reforzar la capacidad operativa del Municipio, que actualmente cuenta con siete cuadrillas propias y contempla sumar cuatro más, algunas mediante subcontratación, aunque con material suministrado y supervisión municipal.

“Ahorita traemos siete cuadrillas propias, la idea es contratar cuatro más. Es muy probable que se subcontrate una cuadrilla externa, pero nosotros suministramos el material”, aclaró.

Explicó que, además del incremento en mezcla, se analiza una inversión adicional cercana a 20 millones de pesos anuales para la operación de uno o dos camiones de bacheo con tecnología de infrarrojo, equipos que permitirían rehabilitaciones más amplias que el método tradicional.

$!Actualmente operan siete cuadrillas de bacheo municipales.
Actualmente operan siete cuadrillas de bacheo municipales. FOTO: CORTESÍA

Según detalló, estos camiones calientan superficies mayores a un metro cuadrado, lo que genera una especie de recarpeteo puntual, con reciclaje del material y garantía del proveedor. “El camión tiene una capacidad de reparación diaria de 120 m², son 120 baches diarios, pero no hace reparaciones pequeñas, es una plancha grande que alcanza a cubrir un poquito más de un carril”.

ENTRARÁN PRONTO EN OPERACIÓN

El funcionario indicó que tanto el primer camión como las cuadrillas adicionales podrían entrar en operación en un plazo aproximado de 10 días, incluso con trabajos nocturnos para reducir afectaciones al tránsito, en coordinación con Tránsito y Vialidad.

Añadió que las primeras vialidades consideradas incluyen tramos de Coss, Venustiano Carranza, Nazario Ortiz Garza, Valdés Sánchez, así como zonas con deterioro severo provocado por el tránsito pesado, donde se busca una solución más duradera que el bacheo convencional.

Temas


Baches
Presupuesto
Vialidad

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vista trasera de un hacker que usa varias computadoras para robar datos de un escritorio

Premian a Samsung y Thales en CES por chip anti ataques a computadoras cuánticas
La asimetría comercial histórica entre México y Canadá con respecto a Estados Unidos ha provocado desventajas comparativas entre las tres economías nacionales.

El ‘T-MEC zombie’ será un riesgo geopolítico para México en 2026
Un robot Atlas sobre el escenario durante una conferencia de prensa de Hyundai y Boston Dynamics previa a la feria tecnológica CES, en Las Vegas. (AP Foto/Abbie Parr)

Hyundai y Boston Dynamics presentan a Atlas, su robot competencia contra Tesla
En CES 2026, Amazfit destacará cómo su ecosistema conectado respalda todo el espectro de un estilo de vida activo impulsado por casos de uso del mundo real y en el que confían atletas de élite, incluidos Derrick Henry, Gabby Thomas, Hunter McIntyre y Grant Fisher.

V1TAL Food y Helio Glasses: Amazfit presume el futuro para deportistas en el CES 2026
Apoyo solidario

Apoyo solidario
true

Mirador 07/01/2026
true

POLITICÓN: Tania Flores viene a Saltillo a provocar... y encuentra eco

Las enfermedades respiratorias han registrado un incremento en el cierre de 2025, por lo que se teme que siga en estos primeros días de 2026 con la reanudación de las clases.

Coahuila: Preocupa a padres de familia repunte de casos de influenza previo a regreso a clases