Saltillo prevé destinar cerca de 29 mdp en bacheo y sumará más cuadrillas en 2026

El Ayuntamiento de Saltillo prevé destinar cerca de 28.7 millones de pesos a la compra de mezcla asfáltica para trabajos de bacheo durante 2026, lo que representa un incremento aproximado de 15 por ciento respecto a los 25 millones de pesos ejercidos el año pasado, informó Antonio Nerio, titular de Infraestructura y Obras Públicas.

“El año pasado alcanzamos un gasto de 25 millones de pesos en lo que es la mezcla. Ahorita, estamos planteando un aumento de alrededor de 15 por ciento nada más en cuanto a mezcla”, dijo.

De acuerdo con el funcionario, el aumento forma parte de una estrategia para reforzar la capacidad operativa del Municipio, que actualmente cuenta con siete cuadrillas propias y contempla sumar cuatro más, algunas mediante subcontratación, aunque con material suministrado y supervisión municipal.

“Ahorita traemos siete cuadrillas propias, la idea es contratar cuatro más. Es muy probable que se subcontrate una cuadrilla externa, pero nosotros suministramos el material”, aclaró.

Explicó que, además del incremento en mezcla, se analiza una inversión adicional cercana a 20 millones de pesos anuales para la operación de uno o dos camiones de bacheo con tecnología de infrarrojo, equipos que permitirían rehabilitaciones más amplias que el método tradicional.