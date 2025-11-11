Diputado pide incluir a empresas coahuilenses en construcción del Tren del Norte

    El diputado Antonio Attolini pidió que empresas coahuilenses sean tomadas en cuenta en la construcción del Tren del Norte. FOTO: VANGUARDIA/HOMERO SÁNCHEZ

El Congreso respaldó la propuesta de Antonio Attolini para que contratistas locales participen en megaobra ferroviaria

Ante el próximo arranque del proyecto ferroviario “Tren del Norte”, que conectará Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo, el diputado de Morena, Antonio Attolini Murra, solicitó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que se garantice la inclusión de contratistas locales en las licitaciones y ejecución de la obra.

El legislador subrayó que la inversión federal supera los 35 mil millones de pesos, y que el nuevo tren de pasajeros permitirá reducir los tiempos de traslado de Saltillo a la Ciudad de México a menos de seis horas, y a Monterrey en menos de 90 minutos.

“Esta cantidad de dinero, esta visión, este proyecto, este alcance, esta transformación pacífica que estamos haciendo del país es una buena noticia. Sin embargo, podría ser mejor”, señaló Attolini, al insistir en que la participación de empresas locales fortalecería el desarrollo equilibrado entre las entidades beneficiadas.

El proyecto contempla una longitud de casi 400 kilómetros, con tramos que podrían alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora, lo que impulsará la conectividad y la movilidad regional.

“Que el dinero para Coahuila se quede en las empresas y en los trabajadores de Coahuila”, puntualizó el legislador, quien consideró que la inclusión de contratistas, constructores y desarrolladores coahuilenses generará una mayor derrama económica y empleos en la entidad.

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

