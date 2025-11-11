Cuatro Ciénegas: INAH iniciará a principios de año la restauración de pinturas rupestres saqueadas

Coahuila
/ 11 noviembre 2025
    Cuatro Ciénegas: INAH iniciará a principios de año la restauración de pinturas rupestres saqueadas
    Las pinturas rupestres de Cuatro Ciénegas, con más de cinco mil años de antigüedad, fueron dañadas con herramientas eléctricas durante un saqueo ocurrido a comienzos de 2025. FOTO: CUARTOSCURO

El daño fue causado, aparentemente, con herramientas eléctricas y catalogado como irreparable; el seguro ya liberó recursos y un equipo especializado intervendrá el sitio durante los primeros meses de 2026

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó que en los primeros meses de 2026 comenzará la restauración de las pinturas rupestres dañadas durante el saqueo registrado en Cuatro Ciénegas, donde parte del frente rocoso fue fracturado con herramientas eléctricas para desprender una figura con forma de mano.

Francisco Aguilar Moreno, delegado del INAH en Coahuila, informó que el proyecto ya cuenta con el recurso autorizado por el seguro, por lo que la intervención podrá iniciar a comienzos del próximo año. “El tema de Cuatro Ciénegas ya está autorizado. Se metió al seguro, el seguro ya lo etiquetó y el recurso está disponible para atenderlo”, explicó.

El funcionario detalló que los trabajos estarán bajo la dirección de la encargada de la conservación del patrimonio gráfico rupestre a nivel nacional, perteneciente a la Coordinación de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, quien llegará acompañada de un equipo de especialistas. “Es la misma persona que trabaja las pinturas de Palenque y las de la Cueva de las Monas, en Chihuahua. Ellos serán quienes ejecuten las labores”, dijo.

El grupo permanecerá en Cuatro Ciénegas entre cuatro y seis meses, periodo en el que se prevé la recuperación del panel afectado y otras zonas dañadas. Actualmente se gestiona el hospedaje, el traslado de herramientas y la compra de materiales específicos. Hay insumos que deben adquirirse en la Ciudad de México, porque son pigmentos y materiales especiales; no se puede usar cualquier cosa. Ya nos hicieron la solicitud de agua destilada y otros elementos que necesitan para la intervención”, agregó.

El saqueo, ocurrido a inicios de 2025, provocó un daño considerado irreparable por especialistas del instituto. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República, que abrió una carpeta de investigación por delitos contra el patrimonio arqueológico. “Hemos tenido dos periodos de alegatos y entregamos los informes solicitados. El proceso lo lleva directamente la Fiscalía”, señaló Aguilar Moreno, quien precisó que el caso continúa bajo secrecía ministerial.

El delegado añadió que, además de ese expediente, el INAH interpuso otra denuncia por la venta de piezas paleontológicas detectadas en redes sociales, también bajo investigación federal.

Las pinturas dañadas forman parte de una galería rupestre ubicada en predios de difícil acceso de Cuatro Ciénegas, donde se han identificado paneles con figuras humanas y zoomorfas de hasta cinco mil años de antigüedad, consideradas de las más relevantes del norte de México.

Aguilar Moreno adelantó que, una vez que comiencen las labores, se buscará documentar los avances y compartirlos con la ciudadanía. “Cuando estén interviniendo, queremos facilitar fotografías o que la gente vea lo que se está haciendo, que sepan que estamos recuperando este patrimonio”, mencionó.

Temas


Arqueología
Historia
Zonas Arqueológicas

Localizaciones


Coahuila
Cuatro Ciénegas

Organizaciones


INAH

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

