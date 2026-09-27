Discusión termina en tragedia; hombre muere tras ser apuñalado, en el ejido Padre Santos

Una pelea entre dos hombres terminó en tragedia la noche de ayer sábado, luego de que uno de los involucrados presuntamente sacara un arma blanca y atacara en varias ocasiones a su contrincante, quien quedó gravemente herido al exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Pedro González Esquivel del ejido Padre Santos, por la carretera a Torreón.

De acuerdo con las investigaciones, ambos hombres comenzaron una discusión por motivos que hasta el momento no han sido establecidos. Durante el enfrentamiento, uno de los rijosos tomó un arma blanca y atacó a su contrincante, provocándole varias lesiones en el pecho y el abdomen. Tras la agresión, el presunto responsable huyó del lugar para evadir su responsabilidad, mientras que el herido quedó inconsciente y tendido en un charco de sangre.