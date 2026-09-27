Discusión termina en tragedia; hombre muere tras ser apuñalado, en el ejido Padre Santos

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    Discusión termina en tragedia; hombre muere tras ser apuñalado, en el ejido Padre Santos
    El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes. MARTÍN ROJAS

Una discusión entre dos hombres terminó con uno de ellos muerto tras ser atacado con un arma blanca

Una pelea entre dos hombres terminó en tragedia la noche de ayer sábado, luego de que uno de los involucrados presuntamente sacara un arma blanca y atacara en varias ocasiones a su contrincante, quien quedó gravemente herido al exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Pedro González Esquivel del ejido Padre Santos, por la carretera a Torreón.

De acuerdo con las investigaciones, ambos hombres comenzaron una discusión por motivos que hasta el momento no han sido establecidos. Durante el enfrentamiento, uno de los rijosos tomó un arma blanca y atacó a su contrincante, provocándole varias lesiones en el pecho y el abdomen. Tras la agresión, el presunto responsable huyó del lugar para evadir su responsabilidad, mientras que el herido quedó inconsciente y tendido en un charco de sangre.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/capacita-el-fbi-a-policias-de-saltillo-en-delitos-ciberneticos-FC23744032
$!Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos.
Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos. MARTÍN ROJAS

Testigos solicitaron ayuda a través del Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 19:40 horas, generándose la movilización de paramédicos de la Cruz Roja. Los socorristas acudieron para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, después de realizar la valoración correspondiente, únicamente pudieron confirmar que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y del GRS acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y posteriormente realizaron la búsqueda del presunto agresor, quien logró escapar tras el ataque.

Por su parte, elementos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias periciales correspondientes y procesaron la escena en busca de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido. Una vez concluidos los trabajos, se ordenó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se realizarían los estudios correspondientes.

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