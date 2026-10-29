$!Distrito Castellana busca consolidar una nueva comunidad urbana al poniente de Saltillo

Ante la expansión urbana de Saltillo y la demanda de espacios habitacionales que ofrezcan algo más que una casa, GP Vivienda impulsa Distrito Castellana, una zona al poniente de la ciudad que integra cuatro desarrollos con una identidad común, áreas verdes, banquetas amplias y espacios diseñados para fomentar la convivencia entre sus habitantes.

Real Ankara, Villas Castellana, Reserva Castellana y Triana conforman este proyecto que de acuerdo con Karla Salas, gerente de Diseño Urbano de GP Vivienda, representa una apuesta por desarrollar comunidades con características compartidas, en lugar de construir fraccionamientos independientes, pero con opciones habitacionales para distintas necesidades y etapas de vida.

“Le llamamos distrito a propósito, porque pensamos en una zona completa que tuviera una identidad donde se fuera formando una comunidad”, explicó. La iniciativa responde a necesidades identificadas entre los compradores, como la tranquilidad, la reducción de traslados y la disponibilidad de espacios para convivir.

Real Ankara y Villas Castellana forman parte de las primeras etapas de esta zona, mientras que Reserva Castellana es el desarrollo más reciente, con un parque central, su ‘corazón’, como punto de encuentro para los residentes que contribuye a fortalecer las relaciones entre quienes habitan la zona.

De acuerdo con Salas, todas las viviendas de Reserva Castellana se encuentran a un máximo de cinco minutos caminando del parque, que cuenta con alberca, chapoteadero, gimnasio, cancha de pádel, juegos infantiles, casa club y dog park, buscando facilitar actividades cotidianas como caminar, hacer ejercicio y convivir.

La oferta habitacional incluye modelos de dos y tres recámaras, algunos de ellos con una habitación en planta baja, una opción que puede adaptarse a familias que, por ejemplo, viven con adultos mayores o que requieren un espacio adicional para trabajar desde casa.

La estrategia de GP Vivienda también se desarrolla en Amelia, en Ramos Arizpe, un conjunto que cuenta con un parque de aproximadamente cuatro mil metros cuadrados. Al igual que en Reserva Castellana, el proyecto busca concentrar servicios recreativos y espacios de convivencia a pocos minutos caminando de las viviendas con distintas actividades para familias.

En Saltillo, el dinamismo económico impulsado por el nearshoring y la evolución de las necesidades de sus habitantes abren nuevas oportunidades para el desarrollo de vivienda y espacios que acompañen la vida cotidiana. En este escenario, GP Vivienda busca seguir siendo parte del crecimiento de la ciudad, con proyectos que respondan a las nuevas formas de habitar y se integren a su entorno.

Con 60 años de trayectoria y más de 150 mil familias que hoy viven en una casa GP, el Grupo continúa apostando por proyectos que van más allá de la vivienda, integrando espacios para compartir, convivir y fortalecer el sentido de comunidad. Una visión que acompaña el crecimiento de la capital coahuilense así como la construcción de entornos que formen parte de la vida de sus habitantes. gpvivienda.com / marca *4000