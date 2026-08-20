Policías llevan juguetes y convivencia a niñas y niños de Misión Cerritos en Saltillo
La actividad fue organizada por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Entre sonrisas, palabras de agradecimiento y momentos de convivencia, niñas y niños de la colonia Misión Cerritos compartieron una jornada con elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.
Como parte de las acciones de proximidad social, integrantes de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito acudieron al sector para convivir con las familias y entregar juguetes a los menores.
La actividad tuvo como objetivo fortalecer los lazos de cercanía y confianza entre la corporación y la comunidad, particularmente con niñas y niños, mediante actividades que permitan generar un contacto directo con los elementos de seguridad.
La Comisaría señaló que este tipo de acciones forman parte de las estrategias de proximidad social y prevención del delito, orientadas a fomentar una relación más cercana entre las instituciones de seguridad y los habitantes de las colonias de Saltillo.