Policías llevan juguetes y convivencia a niñas y niños de Misión Cerritos en Saltillo

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Saltillo
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    Policías llevan juguetes y convivencia a niñas y niños de Misión Cerritos en Saltillo
    Los elementos de seguridad entregaron juguetes a niñas y niños de la colonia.

La actividad fue organizada por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Entre sonrisas, palabras de agradecimiento y momentos de convivencia, niñas y niños de la colonia Misión Cerritos compartieron una jornada con elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

Como parte de las acciones de proximidad social, integrantes de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito acudieron al sector para convivir con las familias y entregar juguetes a los menores.

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La actividad tuvo como objetivo fortalecer los lazos de cercanía y confianza entre la corporación y la comunidad, particularmente con niñas y niños, mediante actividades que permitan generar un contacto directo con los elementos de seguridad.

La Comisaría señaló que este tipo de acciones forman parte de las estrategias de proximidad social y prevención del delito, orientadas a fomentar una relación más cercana entre las instituciones de seguridad y los habitantes de las colonias de Saltillo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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