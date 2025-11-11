Saltillo: obsequian autoridades pan y café afuera de la Clínica Dos del IMSS

Saltillo
/ 11 noviembre 2025
    Saltillo: obsequian autoridades pan y café afuera de la Clínica Dos del IMSS
    Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana repartieron café y pan a personas afuera de hospitales. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La acción involucró a diversas áreas de la Policía Municipal, incluyendo Tránsito, Cibernética y Policía Operativa, en un esfuerzo coordinado

En una acción de proximidad, las autoridades de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo realizaron la mañana de este martes la entrega de café y pan.

La iniciativa fue financiada con recursos propios de los policías, quienes al percatarse de las personas que se encontraban al exterior de los hospitales, expuestas a las inclemencias del clima, decidieron aportar algo a la sociedad.

$!Integrantes del Agrupamiento Violeta y del Grupo de Reacción Sureste colocaron mesas con charolas de pan para su entrega.
Integrantes del Agrupamiento Violeta y del Grupo de Reacción Sureste colocaron mesas con charolas de pan para su entrega. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Personal de la Policía Municipal de Tránsito, Policía Cibernética, Oficiales del Agrupamiento Violeta, Policía Operativa y elementos del Grupo de Reacción Sureste colocaron mesas y charolas con pan, que fueron repartidas acompañadas de café.

$!La iniciativa fue financiada con recursos propios de los policías para ayudar a la comunidad.
La iniciativa fue financiada con recursos propios de los policías para ayudar a la comunidad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Ante la respuesta de la ciudadanía, los elementos se mostraron satisfechos de poder contribuir de alguna manera a la comunidad y reconocieron sentirse contentos por el agradecimiento de quienes recibieron los alimentos.

