Saltillo: obsequian autoridades pan y café afuera de la Clínica Dos del IMSS
La acción involucró a diversas áreas de la Policía Municipal, incluyendo Tránsito, Cibernética y Policía Operativa, en un esfuerzo coordinado
En una acción de proximidad, las autoridades de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo realizaron la mañana de este martes la entrega de café y pan.
La iniciativa fue financiada con recursos propios de los policías, quienes al percatarse de las personas que se encontraban al exterior de los hospitales, expuestas a las inclemencias del clima, decidieron aportar algo a la sociedad.
Personal de la Policía Municipal de Tránsito, Policía Cibernética, Oficiales del Agrupamiento Violeta, Policía Operativa y elementos del Grupo de Reacción Sureste colocaron mesas y charolas con pan, que fueron repartidas acompañadas de café.
Ante la respuesta de la ciudadanía, los elementos se mostraron satisfechos de poder contribuir de alguna manera a la comunidad y reconocieron sentirse contentos por el agradecimiento de quienes recibieron los alimentos.