Saltillo: obsequian autoridades pan y café afuera de la Clínica Dos del IMSS

En una acción de proximidad, las autoridades de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo realizaron la mañana de este martes la entrega de café y pan.

La iniciativa fue financiada con recursos propios de los policías, quienes al percatarse de las personas que se encontraban al exterior de los hospitales, expuestas a las inclemencias del clima, decidieron aportar algo a la sociedad.

