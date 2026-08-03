Dormita taxista y provoca accidente en Saltillo; una mujer y dos menores resultan lesionados
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Un taxista perdió el control de la unidad tras quedarse dormido al volante y se estampó contra un auto estacionado; una mujer y dos menores resultaron lesionados
Un taxista se quedó dormido al volante y chocó contra un automóvil estacionado cuando circulaba por la colonia Zapalinamé de Saltillo, la mañana de este lunes.
El accidente ocurrió cuando el conductor dio vuelta de la calle San Juan de Terreros hacia Melchor Múzquiz, momento en el que perdió el control de la unidad al quedarse dormido.
El ruletero fue identificado como Héctor Isidro Álvarez Betancourt, de 51 años, quien reconoció que se quedó dormido mientras realizaba la maniobra.
En el taxi viajaban una mujer y dos menores, quienes resultaron lesionados, aunque no presentaron heridas de gravedad.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los afectados y determinaron que no era necesario su traslado. Las partes involucradas llegaron a un convenio en el lugar para cubrir los daños materiales y los gastos médicos.