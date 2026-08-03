Dormita taxista y provoca accidente en Saltillo; una mujer y dos menores resultan lesionados

Un taxista se quedó dormido al volante y chocó contra un automóvil estacionado cuando circulaba por la colonia Zapalinamé de Saltillo, la mañana de este lunes.

El accidente ocurrió cuando el conductor dio vuelta de la calle San Juan de Terreros hacia Melchor Múzquiz, momento en el que perdió el control de la unidad al quedarse dormido.