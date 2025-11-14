‘Fumigan’ con extintor a sujeto armado para detenerlo tras incendiar una vivienda en Saltillo

Saltillo
/ 14 noviembre 2025
    ‘Fumigan’ con extintor a sujeto armado para detenerlo tras incendiar una vivienda en Saltillo
    El hombre fue desarmado luego de que bomberos le aplicaron polvo de extintor para neutralizarlo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El hombre, bajo los efectos de sustancias tóxicas, enfrentó a policías y bomberos con un machete antes de ser controlado con polvo de extintor

Un hombre quedó detenido con ayuda del polvo de un extintor que le arrojaron luego de resistirse al arresto, tras haber incendiado el domicilio donde vive en las calles de la colonia Mirasierra, en Saltillo.

Alrededor de las 7:35 horas se recibió una llamada al número de emergencias 911 informando sobre un incendio en el domicilio ubicado en la calle Monterrey, en la mencionada colonia, por lo que personal del Cuerpo de Bomberos se trasladó al lugar.

$!Bomberos trabajaron para controlar el incendio mientras el agresor permanecía en el techo del domicilio.
Bomberos trabajaron para controlar el incendio mientras el agresor permanecía en el techo del domicilio. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Al arribar, los elementos intentaron controlar el fuego; sin embargo, en el techo se encontraba Eduardo ¨N¨, de 44 años, quien fue señalado como el responsable de originar el incendio y causar los daños.

$!Elementos de la Policía Municipal intentaron dialogar con el hombre antes de que bajara por su cuenta.
Elementos de la Policía Municipal intentaron dialogar con el hombre antes de que bajara por su cuenta. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El hombre estaba bajo los influjos de sustancias tóxicas y adoptó una actitud agresiva. Personal de la Policía Municipal llegó para intervenir, pero también se comportó de manera violenta con los oficiales mientras portaba un machete en la mano.

$!El sujeto había amenazado a policías y bomberos con un machete durante varios minutos.
El sujeto había amenazado a policías y bomberos con un machete durante varios minutos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Durante varios minutos, los agentes trataron de dialogar con él desde el techo de la vivienda para convencerlo de bajar, pero no lo consiguieron. Eduardo descendió por su cuenta y fue acorralado en la parte baja del inmueble.

$!Policías finalmente sometieron al agresor después de que intentó escapar corriendo por la calle.
Policías finalmente sometieron al agresor después de que intentó escapar corriendo por la calle. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Bomberos intentaron desarmarlo utilizando la presión del agua de las mangueras para que soltara el machete, pero esto no funcionó. Fue hasta que intentó escapar del lugar cuando lograron neutralizarlo arrojándole el polvo de un extintor.

$!El hombre quedó arrestado en el lugar luego de ser sometido por policías tras oponer resistencia.
El hombre quedó arrestado en el lugar luego de ser sometido por policías tras oponer resistencia. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

En ese momento se consiguió desarmarlo y, aunque intentó correr unos metros, un vecino lo derribó colocándole el pie, lo que permitió que los policías finalmente lo sometieran y aseguraran.

$!El detenido fue trasladado al Ministerio Público, donde se determinaría su situación jurídica.
El detenido fue trasladado al Ministerio Público, donde se determinaría su situación jurídica. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El afectado, Víctor Hugo, de 37 años, hermano del agresor y quien sufrió los daños del siniestro, decidió denunciar a Eduardo para evitar que pusiera en riesgo su vida y la de su familia.

Eduardo quedó detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde en las próximas horas se determinará su situación jurídica.

