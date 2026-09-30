Ebrio conductor huye tras choque y se estrella contra dos vehículos, al oriente de Saltillo

El conductor de un vehículo Dodge ocasionó un aparatoso percance vehicular, pues tras huir de un choque por alcance, se impactó contra dos vehículos estacionados sobre calles de la colonia Nuevo Mirasierra, al oriente de Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas de ayer, cuando el responsable habría chocado al conductor de un Volkswagen Bora. Tras lo sucedido, el hombre, quien se encontraba en estado de ebriedad, emprendió la huida.

El afectado lo persiguió varias calles; sin embargo, debido a la velocidad con la que emprendió la escapada, sobre la calle Ciprés, pasando la calle Huizache, perdió el control del volante, lo que ocasionó que se colisionara contra dos automóviles que se encontraban estacionados, uno de la marca Nissan y otro de la marca Volkswagen. Vecinos del sector, al escuchar el estruendo, salieron para ver lo sucedido y observaron el aparatoso accidente, mientras que el primer afectado arribó al sitio para posteriormente llamar a las autoridades correspondientes. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de detener al responsable debido a la condición en la que se encontraba.