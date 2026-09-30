Ebrio conductor huye tras choque y se estrella contra dos vehículos, al oriente de Saltillo

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    Ebrio conductor huye tras choque y se estrella contra dos vehículos, al oriente de Saltillo
    El conductor fue detenido por elementos de Tránsito Municipal tras el accidente registrado en Nuevo Mirasierra. MARTÍN ROJAS

Tras huir de un choque, el conductor perdió el control y terminó impactándose contra dos vehículos estacionados en Nuevo Mirasierra

El conductor de un vehículo Dodge ocasionó un aparatoso percance vehicular, pues tras huir de un choque por alcance, se impactó contra dos vehículos estacionados sobre calles de la colonia Nuevo Mirasierra, al oriente de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas de ayer, cuando el responsable habría chocado al conductor de un Volkswagen Bora. Tras lo sucedido, el hombre, quien se encontraba en estado de ebriedad, emprendió la huida.

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$!Los vehículos involucrados fueron remolcados a un corralón tras un conato de riña entre los involucrados.
Los vehículos involucrados fueron remolcados a un corralón tras un conato de riña entre los involucrados. MARTÍN ROJAS

El afectado lo persiguió varias calles; sin embargo, debido a la velocidad con la que emprendió la escapada, sobre la calle Ciprés, pasando la calle Huizache, perdió el control del volante, lo que ocasionó que se colisionara contra dos automóviles que se encontraban estacionados, uno de la marca Nissan y otro de la marca Volkswagen.

Vecinos del sector, al escuchar el estruendo, salieron para ver lo sucedido y observaron el aparatoso accidente, mientras que el primer afectado arribó al sitio para posteriormente llamar a las autoridades correspondientes.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de detener al responsable debido a la condición en la que se encontraba.

$!El vehículo Dodge terminó impactado contra dos automóviles estacionados sobre la calle Ciprés.
El vehículo Dodge terminó impactado contra dos automóviles estacionados sobre la calle Ciprés. MARTÍN ROJAS

Familiares de ambas partes acudieron al lugar del siniestro para entablar un diálogo y llegar a un acuerdo en el que se estipularan los términos para la reparación de los daños.

Lamentablemente, ante la negativa de los afectados y debido a que se inició un conato de riña en el lugar, los vehículos fueron remolcados mediante una grúa hacia un corralón, mientras que el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.

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