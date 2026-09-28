Ebrio conductor se estampa contra transporte de personal, al oriente de Saltillo; queda detenido

Al encontrarse en estado de ebriedad, un conductor terminó detenido luego de impactarse contra un transporte de personal que se encontraba detenido sobre la lateral del bulevar Fundadores, al oriente de Saltillo. El accidente ocurrió alrededor de las 5:30 horas de este lunes, en la vía lateral del bulevar Fundadores, cerca del cruce con la calle 17 de la colonia Ampliación Morelos con dirección a Arteaga.

De acuerdo con los primeros reportes, Jair “N”, de 28 años, conducía un Chevrolet Aveo en dirección a Arteaga, cuando no se percató de que el transporte de personal estaba detenido a la espera de trabajadores. El automóvil se estrelló contra la parte posterior del autobús y quedó incrustado en su carrocería, el vehículo Chevrolet Aveo presentó daños que fueron considerados como pérdida total, aunque no se reportaron personas lesionadas.