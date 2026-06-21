Ebrio conductor se impacta contra vehículo estacionado en Saltillo

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    Ebrio conductor se impacta contra vehículo estacionado en Saltillo
    Tras el fuerte choque, el automóvil señalado como responsable salió proyectado hacia el camellón central y terminó sobre las boyas divisorias, lo que generó la movilización de elementos de Tránsito Municipal durante la madrugada. MARTÍN ROJAS

El conductor señalado como responsable fue detenido por las autoridades debido a las condiciones en las que presuntamente se encontraba al momento de provocar el accidente

El conductor de un vehículo de la marca Chevrolet provocó un accidente al transitar presuntamente bajo los efectos del alcohol, luego de chocar por alcance contra un taxi de aplicación que se encontraba esperando un servicio a las afueras de una fábrica, a la altura de la colonia La Herradura, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:30 horas, cuando el señalado como responsable circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección de sur a norte, presuntamente en estado de ebriedad. Metros antes de la intersección con el bulevar Otilio González, perdió el control del volante al no decidir si subir o no el puente vehicular.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-ignora-el-alto-motociclista-y-termina-con-ambas-piernas-fracturadas-en-aparatoso-choque-FC21544076
$!El vehículo de alquiler por aplicación se encontraba detenido a las afueras de una fábrica en espera de un servicio cuando fue impactado por alcance por una unidad que circulaba de sur a norte sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez.
El vehículo de alquiler por aplicación se encontraba detenido a las afueras de una fábrica en espera de un servicio cuando fue impactado por alcance por una unidad que circulaba de sur a norte sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez. MARTÍN ROJAS

Lo anterior ocasionó que girara hacia su costado derecho, impactándose contra la parte trasera de un vehículo Chevrolet Beat que fungía como taxi por aplicación y que se encontraba detenido en espera de un servicio.

Tras el impacto, el vehículo responsable salió proyectado hacia su izquierda, quedando sobre las boyas divisorias ubicadas en la parte central de la vialidad.

$!El conductor de un Chevrolet fue detenido por autoridades municipales luego de verse involucrado en un accidente vial sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, donde presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol y ocasionó daños materiales a un taxi de aplicación.
El conductor de un Chevrolet fue detenido por autoridades municipales luego de verse involucrado en un accidente vial sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, donde presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol y ocasionó daños materiales a un taxi de aplicación. MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

El señalado como responsable quedó detenido debido al estado en que se encontraba, mientras que ambas unidades fueron remolcadas a un corralón. El accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.

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