Ebrio conductor se impacta contra vehículo estacionado en Saltillo

El conductor de un vehículo de la marca Chevrolet provocó un accidente al transitar presuntamente bajo los efectos del alcohol, luego de chocar por alcance contra un taxi de aplicación que se encontraba esperando un servicio a las afueras de una fábrica, a la altura de la colonia La Herradura, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:30 horas, cuando el señalado como responsable circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección de sur a norte, presuntamente en estado de ebriedad. Metros antes de la intersección con el bulevar Otilio González, perdió el control del volante al no decidir si subir o no el puente vehicular.