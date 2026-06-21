Ebrio conductor se impacta contra vehículo estacionado en Saltillo
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El conductor señalado como responsable fue detenido por las autoridades debido a las condiciones en las que presuntamente se encontraba al momento de provocar el accidente
El conductor de un vehículo de la marca Chevrolet provocó un accidente al transitar presuntamente bajo los efectos del alcohol, luego de chocar por alcance contra un taxi de aplicación que se encontraba esperando un servicio a las afueras de una fábrica, a la altura de la colonia La Herradura, en Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 03:30 horas, cuando el señalado como responsable circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección de sur a norte, presuntamente en estado de ebriedad. Metros antes de la intersección con el bulevar Otilio González, perdió el control del volante al no decidir si subir o no el puente vehicular.
Lo anterior ocasionó que girara hacia su costado derecho, impactándose contra la parte trasera de un vehículo Chevrolet Beat que fungía como taxi por aplicación y que se encontraba detenido en espera de un servicio.
Tras el impacto, el vehículo responsable salió proyectado hacia su izquierda, quedando sobre las boyas divisorias ubicadas en la parte central de la vialidad.
Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.
El señalado como responsable quedó detenido debido al estado en que se encontraba, mientras que ambas unidades fueron remolcadas a un corralón. El accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.