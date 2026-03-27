Ebrio conductor vuelca en el periférico LEA de Saltillo tras perder el control

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Saltillo
/ 27 marzo 2026
    Ebrio conductor vuelca en el periférico LEA de Saltillo tras perder el control
    Tras el percance, el vehículo fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades. MARTÍN ROJAS

Un conductor resultó lesionado tras volcar su automóvil en el periférico Luis Echeverría durante la madrugada; autoridades detectaron que presentaba signos de haber ingerido alcohol

El conductor de un vehículo de la marca Volkswagen sufrió una volcadura durante la madrugada del viernes en el periférico Luis Echeverría Álvarez, al norte de Saltillo, presuntamente por circular a alta velocidad y en estado inconveniente.

Los hechos se registraron poco después de las 02:00 horas, cuando el hombre manejaba un automóvil Volkswagen modelo Vento en color gris, con dirección de oriente a poniente.

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Al llegar al paso elevado que conecta con el bulevar Venustiano Carranza, el operador no logró controlar el vehículo, impactándose contra el camellón central.

Derivado del choque, la unidad terminó recostada sobre uno de sus costados en plena vialidad, dejando al conductor con varias lesiones, entre ellas un fuerte golpe en la cabeza.

Automovilistas que pasaban por el sitio se detuvieron para brindarle ayuda, logrando sacarlo del vehículo y reincorporar la unidad.

Minutos después, elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento del percance, coordinar el retiro del automóvil y asegurar la zona.

Tras la revisión, los oficiales detectaron que el conductor presentaba signos de haber ingerido alcohol, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

El lesionado fue llevado a una clínica privada por sus propios compañeros, donde permanece bajo observación médica, reportado como delicado pero fuera de peligro.

Finalmente, el vehículo quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.

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