¿Qué hacer en Saltillo? Concierto de Carlos Rivera, Día Mundial del Teatro, Elías Medina en vivo y gala de ópera

A una semana de que comiencen las vacaciones de primavera y Semana Santa, la ciudad ofrece la oportunidad de disfrutar eventos especiales para todos los gustos, en caso de que quieras salir y ponerte en acción.

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO Para conmemorar el Día Mundial del Teatro, este viernes 27 de marzo en Saltillo hay muchas opciones, no solo de obras, sino también de eventos especiales en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Lo importante es que la entrada a cada evento es gratuita. La jornada empezará a las 14:30 horas con ‘Úrsula de los mares y el capitán Jack’, de Xpress Arte Compañía Teatral; seguirá a las 16:00 horas con ‘Roma al final de la vía’, de Daniel Serrano, con las actuaciones de Martha Matamoros y Cecilia Vázquez. Después continuará con la comedia farsesca ‘La otra historia de Rosa’, de Rodas A.C., a las 18:00 horas; a las 19:30 horas será el turno de ‘Manuel, el de Laura’, de Teatro La Vorágine, y terminará con “Teatro de la voz. Historias de amor a oscuras”, de Jesús Cervantes y el grupo de teatro Amantes, a las 20:40 horas.

CONCIERTO DE CARLOS RIVERA El tlaxcalteca regresa a Saltillo para que este viernes 27 de marzo siga compartiendo su talento y romanticismo a través de su música y sus bailes. Aunque quedan los últimos boletos disponibles en el sitio Ticket To Go, donde se ofrecen cerca de 20 localidades con precios que van de los 800 a los 3,500 pesos, también habrá venta física en Forty Gamer y sucursales de Jr. Sombreros. La cita es a las 21:30 horas en el Auditorio Parque Las Maravillas, donde hará un recorrido por sus éxitos musicales y presentará sus nuevas propuestas que forman parte del álbum ‘¡Vida México!’.

ÓPERA PARA CELEBRAR AL TEATRO DE LA CIUDAD Mientras tanto, el sábado 28 de marzo, en punto de las 19:00 horas, se realizará el concierto ‘Escenas de triunfo y celebración’, bajo la batuta de Alejandro Reyes-Valdés y con la participación de su coro y solistas, así como de Eric Valdés al piano. Este concierto es de entrada gratuita y solo se pide a los asistentes llegar con anticipación para disfrutar del evento en su totalidad, sobre todo al formar parte del aniversario 47 del recinto cultural saltillense.

ELÍAS MEDINA EN VIVO Se llegó la fecha de ver en vivo al cantante regio Elías Medina, quien desde hace años tiene una conexión especial con la capital coahuilense. La cita es este sábado 28 de marzo en el Lienzo Charro Profesor Enrique González Treviño, a las 21:00 horas, donde ofrecerá uno de los espectáculos que forman parte de su gira nacional.

Para quienes aún no tienen sus boletos, los pueden adquirir en el sitio ticketmaz.mx.

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