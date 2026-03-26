Saltillo: Lobos UAdeC anuncian salida de Ángel Esparza como head coach

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Fútbol Americano
/ 26 marzo 2026
    Saltillo: Lobos UAdeC anuncian salida de Ángel Esparza como head coach
    El anuncio fue realizado mediante un comunicado de la Universidad Autónoma de Coahuila este 26 de marzo. FOTO: UADEC

Aunque no se detallaron los motivos, el equipo iniciará una nueva etapa en la Liga Mayor de la ONEFA con entrenador aún por definir

El programa de fútbol americano de los Lobos UAdeC confirmó un cambio en su estructura deportiva al anunciar de manera oficial el cierre del ciclo de Ángel Esparza como entrenador en jefe del equipo de Liga Mayor.

A través de un comunicado emitido por la Universidad Autónoma de Coahuila, la Dirección de Fútbol Americano informó que la decisión fue tomada este 26 de marzo de 2026. El documento, firmado por el coordinador del programa, señala que se da por concluida la etapa de Esparza al frente del equipo, agradeciendo su trabajo dentro de la institución.

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En el mensaje, la universidad reconoce la labor del entrenador, destacando su entrega, profesionalismo y el tiempo dedicado a la formación de estudiantes-atletas, así como su aporte en la consolidación de la identidad del equipo dentro de la competencia nacional.

El movimiento se da en el contexto de la participación de Lobos en la Liga Mayor de la ONEFA, donde el programa ha buscado consolidarse en los últimos años. Sin embargo, el comunicado institucional no detalla las razones específicas detrás de la decisión ni hace referencia a resultados deportivos recientes.

De manera paralela, versiones externas han señalado que el cambio podría estar relacionado con el desempeño del equipo en temporadas recientes, además de formar parte de una reestructura impulsada por la coordinación del programa. Estas versiones también apuntan a la posibilidad de que el relevo en el banquillo apueste por un perfil joven, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial al respecto.

La propia institución aclaró que el nombramiento del nuevo entrenador en jefe se mantiene pendiente y será anunciado en su momento por los canales oficiales.

El cierre de este ciclo representa un momento relevante para el programa de fútbol americano de la UAdeC, considerando la trayectoria de Esparza dentro del equipo, tanto en su etapa como jugador como en su rol como entrenador.

Mientras tanto, la organización reiteró su compromiso con el fortalecimiento del proyecto deportivo de Lobos, con la intención de mantener su desarrollo dentro del circuito universitario nacional.

Por ahora, la atención se centra en quién tomará las riendas del equipo de cara a la siguiente temporada de Liga Mayor, en un proceso que marcará el rumbo inmediato de la “Manada”.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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