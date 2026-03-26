Noelia Castillo obtiene eutanasia tras años de batalla legal en España, pero caso genera fake news

Noelia Castillo, la joven paraplejia originaria de España y que padecía depresión, quien ha pasado los últimos meses en una batalla legal contra su padre que la quería mantener con vida contra su voluntad, ha recibido la eutanasia este jueves 26 de marzo, entre una avalancha mediática, tras aparecer en televisión, que ha encendido la polémica, el debate y el rechazo que ha desatado bulos (o fake news) en redes sociales. A los 25 años, Noelia murió en el Hospital Residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes en Barcelona, España, donde estaba internada, según informó hoy la entidad Abogados Cristianos, que ha representado al padre de Noelia Castillo en sus recursos ante la Justicia española.

PADRE E HIJA EN UNA BATALLA JUDICIAL POR EL DERECHO A LA MUERTE DIGNA El caso de Noelia empezó a ser conocido por la opinión pública española el 2 de agosto de 2024, cuando había sido programada su eutanasia, luego de haber recibido el aval del organismo público que vela para se aplique correctamente el derecho a la muerte digna que recoge la legislación española. Sin embargo, en el último momento, un juez paralizó la muerte asistida, en respuesta a la demanda interpuesta por el padre de la joven, asesorado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos. El caso pasó por el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Supremo de España y el Constitucional, que inadmitió el último recurso, en el que el padre volvía a pedir suspender de forma cautelaría la eutanasia. Pero finalmente y casi dos años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó paralizar la eutanasia como había pedido su padre tras agotar todas las vías legales en España.

ENTREVISTA EN EL TRAMO FINAL DE SU EUTANASIA En el tramo final de su lucha judicial, la joven aceptó ser entrevistada por ‘Y Ahora Sonsoles’, un conocido programa de televisión de la cadena española Antena 3. En la entrevista aseguró que nunca había tenido la duda de parar el proceso porque “lo tenía muy claro desde el principio”, a pesar de que su familia estuviera en contra de su decisión. “Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto. La felicidad de un padre, de una madre o una hermana no puede estar por encima de la felicidad de una hija”, explicó en uno de los fragmentos emitidos. En su entrevista ella narró una infancia y una juventud con desgraciada al sufrir abusos sexual, además de estar recluida en centros de menores. Por lo que, respecto a su enfermedad, el expediente sanitario dictamina “paraplejia”, debido a un intento de suicidio en noviembre de 2022, que le dejó graves secuelas y pérdida de autonomía. Expertos concluyeron en su informe que sus secuelas eran “permanentes e irreversibles”, alegaron “sufrimiento constante” y afirmaron que conservaba las facultades mentales para decidir sobre su propia vida, como finalmente ha hecho.

FAKE NEWS POR CASO NOELIA La entrevista a Noelia fue el momento álgido de un revuelo mediático que provocó encendidos debates en los medios de comunicación y fake news en redes. Se lanzaron afirmaciones sin base, como que “solo estaba deprimida” y que no tenía ninguna enfermedad física insoportable, o que fue violada por inmigrantes. Agresión sexual a manos de inmigrantes ilegales Noelia menciona la agresión sexual que sufrió en la entrevista, pero no que hubiese sido en algún tutelar, ni tampoco que sus agresores fueran de otra nacionalidad. En redes comenzó a circular la afirmación de que el abuso ocurrió cuando estaba a disposición de los servicios sociales de la Generalitat y que fue agredida “en manada” por un grupo de “menas” (acrónimo de “menores extranjeros no acompañados”), es decir, “inmigrantes ilegales”. El medio de comunicación de fact checking Maldita.es consultó a la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat de Cataluña, el cual afirmó que Castillo estuvo en dos centros de menores entre julio de 2015 y febrero de 2019, así como que no tienen registro de ninguna agresión sexual sufrida a la joven durante su estancia. En cambio, Noelia relató en su entrevista que la primera agresión sexual fue por parte de su exnovio: “se aprovechó de mí y al día siguiente me lo contó como si fuera algo normal”, esto cuando ingirió unas pastillas para dormir. Además, señaló que dos chicos en una discoteca “intentaron abusar sexualmente” de ella y aseguró que “tres chicos a la vez” abusaron de ella sexualmente “tres o cuatro días antes” del intento de suicidio cuando tenía 21 años, lo que le provocó una “paraplejia completa”. Castillo explicó que no denunció los hechos ante la policía. Maldita.es señala que el intento de suicidio de Noelia ocurrió el 4 de octubre de 2022, por lo que al momento de la última agresión no se encontraba en un centro para menores al ya ser mayor de edad y salir “de manera voluntaria”.

“Primera persona en recibir eutanasia por depresión” Otro bulo que circuló es que era la primera eutanasia en la historia de España a una persona “por depresión”. Pero es más complejo, Noelia presenta “síntomas depresivos de forma crónica”, así como un “trastorno de adaptación con síntomas de ansiedad y de depresión”, por lo que descartan un trastorno depresivo mayor que merme su capacidad de decidir. Noelia relata que en toda su vida se ha sentido “sola”, e incluso antes del intento de suicidio había estado en psiquiátricos e incluso que tenía visiones sombrías sobre la vida: “no me gusta donde va el mundo”. Sin embargo, la depresión no fue la razón de su eutanasia. Castillo pidió el derecho a una muerte digna tras sus padecimientos provocados por la paraplejia. La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) concedió por unanimidad el 18 de julio de 2024 la eutanasia ante una “una situación clínica no recuperable” que le producía “una dependencia grave, dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante” en su autonomía y actividades del día a día. Noelia admite en la entrevista que sufre transtorno obsesivo-compulsivo (TOC) y trastorno límite de la personalidad (TLP), pero especialistas señalan que “puede entender la gravedad de la medida que solicita y, por tanto, actuar en cuenta propia”. Por lo que sus patologías no le condicionan a su capacidad de toma de decisiones.

Minimizan el dolor de Noelia A la par, el debate comenzó a minimizar el dolor de Noelia con la idea de que físicamente no estaba tan mal, al afirmar que no se les ve del todo inmóvil, o incluso porque se observa cómo, con esfuerzo y ayuda, puede subir las escaleras. La misma Noelia afirmó que “no estoy en la cama postrada, me ducho y me maquillo solita”, pero no significa que no sufra dolor, ya que tan solo la actividad más sencilla de relajación, dormir, “se me hace muy difícil, aparte de que tengo dolor de espalda y también de piernas”. La “paraplejia completa” le dejó secuelas como: lesión medular completa nivel L3, alteración sensitiva por debajo del nivel de la lesión, dolor neuropático, intestino con incontinencia fecal, vejiga que precisa sondas cada seis horas e implica que se desplace con silla de ruedas, además de una capacidad de marcha precaria con caminadores y férulas. El sufrimiento físico y psíquico de Noelia era constante e intolerable, de su voz afirmó que “todos los días son horribles y dolorosos”. Ahora, un año y ocho meses después del primer intento para recibir la eutanasia, Castillo falleció en el Hospital Residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes a los 25 años. (Con información de EFE)

Publicidad