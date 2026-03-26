Un pastor pidió que un demócrata fuera ‘crucificado con Cristo’. ¿Fue una amenaza?

El pastor, Brooks Potteiger, de la Pilgrim Hill Reformed Fellowship de Goodlettsville, Tennessee, entre cuyos feligreses ha estado el secretario de Defensa Pete Hegseth, hizo el comentario durante un episodio de un pódcast publicado la semana pasada, en el que evocó a un personaje bíblico que protagonizó una de las conversiones al cristianismo más famosas.

James Talarico, candidato demócrata al Senado por Texas, respondió el miércoles a un pastor que había sugerido que debía ser “crucificado con Cristo” como parte de una conversión, y dijo en un comunicado: “Te amo más de lo que jamás podrías odiarme”.

En respuesta al comentario, Talarico, seminarista presbiteriano, hizo hincapié en la compasión, tema central de su campaña, y dio a entender que Potteiger rezaba para que muriera. Potteiger y un representante de Hegseth dijeron que las palabras del pastor se estaban tergiversando. Potteiger dijo que no había pedido la muerte de Talarico, sino su conversión religiosa.

El intercambio puso de relieve cómo las disputas sobre el cristianismo, avivadas por el partidismo, han pasado al centro de una de las elecciones más importantes del año.

“Jesús ama”, dijo en la declaración Talarico, legislador estatal progresista que ha puesto su fe en el centro de su campaña política. “El nacionalismo cristiano mata. Puedes rezar por mi muerte, pastor, pero yo te sigo amando”.

Durante un episodio del pódcast Reformation Red Pill, Potteiger dijo que esperaba que Talarico tuviera una conversión como la de Saulo de Tarso, figura bíblica que persiguió a los cristianos antes de vivir una conversión tras oír la voz de Jesús mientras viajaba a Damasco. Se convirtió en misionero y líder de los comienzos de la Iglesia, y es conocido como San Pablo Apóstol.

La frase “crucificado con Cristo” alude a un versículo del libro de Gálatas del Nuevo Testamento, atribuido a Pablo, que describe cómo vivir después de convertirse a la fe en Jesús: “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí”.

Muchos evangélicos hablan de la necesidad de estar “crucificado con Cristo” como algo que significa apartarse del comportamiento pasado de uno después de convertirse, como si este hubiera sido eliminado. Pero otras formas más comunes de describir la necesidad de conversión de alguien son frases como necesitar “ser salvo” o “venir a Cristo”.

En el contexto de la discusión sobre Talarico como un grave peligro para el cristianismo estadounidense, la conversación adoptó un tono más violento.

El presentador, Joshua Haymes, dijo de Talarico: “Rezo para que Dios lo mate. En última instancia, eso significa matar su corazón y resucitarlo a una nueva vida en Cristo”.

Potteiger respondió: “Cierto: queremos que esté crucificado con Cristo. Quiero que sea —creo que Saulo de Tarso— Talarico de Tarso. Eso es lo que quiero”.

(Talarico, nieto de un predicador bautista, es un protestante tradicional de toda la vida y ha dicho que planea convertirse en ministro en el futuro).

Haymes añadió: “Y si no está en la voluntad de Dios hacerlo, que lo detengan por todos los medios necesarios”.

Potteiger argumentó el miércoles que Talarico había tergiversado sus comentarios.

“No pedí su muerte”, dijo Potteiger en una entrevista con The New York Times. “Pedí su conversión”.

Potteiger dijo que el apoyo de Talarico a la ampliación del acceso al aborto era “absolutamente contrario a Cristo” y una “abominación”, pero que no desearía la muerte de nadie. Dijo que él mismo había recibido amenazas de muerte.

Haymes dijo en una entrevista que él y Potteiger no habían llamado a la violencia y que se habían dirigido a un público cristiano.

Calificó a Talarico de “mentiroso” y lo acusó de intentar “instrumentalizar la ignorancia de las masas” para atacarlos a él y a Potteiger.

“Quiero que se arrepienta y siga a Cristo”, dijo Haymes.

La secretaria de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, emitió un comunicado en el que argumentaba que los medios de comunicación estaban “tergiversando las palabras del pastor Potteiger para atacarlo a él y al secretario Hegseth, al tiempo que promovían una narrativa partidista”.

La campaña de Talarico en Texas, donde los demócratas esperan ganar tras décadas de fracasos, ha llamado mucho la atención sobre su propia casa de culto, la Iglesia Presbiteriana St. Andrews en Austin.

Jim Rigby, el pastor en St. Andrews, escribió recientemente en Facebook que la atención había sido en gran medida positiva, pero que la iglesia también había recibido una “afluencia de comunicaciones negativas” y había contratado seguridad como medida de precaución.