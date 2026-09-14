Ebrio conductor vuelca y termina dentro de un canal al oriente de Saltillo
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Conductor presuntamente alcoholizado perdió el control de su camioneta, volcó y terminó dentro de un canal del bulevar Fundadores
Un hombre que presuntamente conducía bajo los influjos del alcohol terminó dentro de un canal luego de perder el control de su camioneta, subir al camellón central e impactarse contra la base de una luminaria sobre la lateral del bulevar Fundadores, al oriente de Saltillo.
El accidente ocurrió cerca de las 23:56 horas, cuando el conductor, quien viajaba solo, circulaba de poniente a oriente por la lateral de Fundadores, en las inmediaciones del acceso a la colonia Morelos y frente a una farmacia Benavides.
De acuerdo con los primeros reportes, al pasar por un bordo, el automovilista perdió el control de la unidad y volanteó hacia la izquierda, provocando que subiera al camellón central y se impactara contra la base de concreto de una luminaria que ya no se encontraba instalada.
El golpe ocasionó que el vehículo volcara y terminara dentro de un canal, quedando completamente con las llantas hacia arriba y con daños considerables, lo que dificultó identificar con precisión la marca y modelo de la unidad.
Tras el accidente, el conductor logró comunicarse con algunos amigos, quienes acudieron hasta el lugar y lo ayudaron a salir del vehículo a través de la cajuela, antes de que arribaran los cuerpos de emergencia.
Posteriormente llegaron elementos de Tránsito Municipal y personal de Bomberos para tomar conocimiento del percance y realizar las labores correspondientes, mientras el conductor era valorado.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presentaba aliento alcohólico, por lo que quedó bajo la intervención de las autoridades para determinar su situación y deslindar responsabilidades por los daños ocasionados a la infraestructura vial.
La unidad tuvo que ser retirada del canal mediante una grúa, mientras agentes de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del accidente.