Saltillo: tras detención de presunto agresor, vecinas denuncian amenazas de sus familiares y piden vigilancia (video)

Una vecina de la colonia Nuevo Atardecer, en Saltillo, solicitó mayor vigilancia de las autoridades al asegurar que, después de la detención de un hombre al que previamente denunció por presuntas amenazas y agresiones, familiares de éste habrían comenzado a intimidarla. La mujer sostiene que otros habitantes del sector también temen confrontaciones con esta familia. La denunciante, cuya identidad se reserva por motivos de seguridad, relató que los hechos comenzaron el pasado 4 de junio, cuando Rolando presuntamente comenzó a agredirla verbalmente y la amenazó con publicar fotografías íntimas suyas en redes sociales. El 8 de junio presentó una denuncia y, aseguró, se emitieron medidas de protección y una orden de restricción.

Sin embargo, afirmó que la mañana siguiente volvió a ser confrontada cuando salió de su domicilio acompañada de su familia. El hombre habría comenzado a insultarla y le advirtió que le convenía retirar la denuncia porque “no sabía con quién se había metido”. La mujer comenzó a grabar la confrontación con su teléfono celular. En uno de los videos proporcionados se observa cuando el hombre se aproxima y le arrebata con fuerza el aparato. La denunciante aseguró que además recibió una patada en el vientre y que el padre del señalado intervino, la jaló del cabello y la golpeó contra una pared.

Tras los hechos, acudió nuevamente ante las autoridades para ampliar su denuncia. Aunque inicialmente manifestó preocupación por la falta de resultados desde junio, Rolando fue detenido posteriormente.

Las intimidaciones, afirmó, habrían continuado después de la detención, ahora presuntamente por parte de familiares del hombre. “Pero la familia me está amenazando”, señaló en mensajes enviados a VANGUARDIA, en los que aseguró que le han dicho que “no me la voy a acabar” y señaló a los padres del detenido. La vecina también sostuvo que otros habitantes de Nuevo Atardecer habrían tenido problemas con integrantes de esta familia y que el temor a represalias provocaría que algunos prefieran no denunciarlos. “Dudo mucho que los demás vecinos quieran reportar, ya que son unas personas súper agresivas”, manifestó.

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Además, aseguró que otras mujeres del sector habrían enfrentado conductas relacionadas con la difusión de información o contenido íntimo sin su consentimiento. En su caso, una de las amenazas que motivaron la denuncia fue precisamente la presunta publicación de fotografías íntimas. Ante las nuevas amenazas, la mujer pidió mayor presencia de las autoridades en la calle Tomás González y otros puntos de Nuevo Atardecer, al señalar que teme nuevas agresiones contra ella o su familia. Explicó que decidió hacer público el caso para dejar constancia de lo ocurrido y alertar a otras mujeres.

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