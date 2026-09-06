Ebrio pierde el control de su camioneta, derriba poste y deja sin luz a vecinos del Centro de Saltillo

El exceso de velocidad y el consumo de alcohol fueron el detonante de un aparatoso percance vehicular, en el que el conductor de una camioneta Chevrolet se impactó contra un poste de concreto perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad, esto sobre calles del primer cuadro de Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas de este domingo, cuando el involucrado transitaba en compañía de una mujer sobre la calle Mariano Matamoros, a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado, con dirección de norte a sur.

El hombre, quien presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad, al llegar a la intersección con la calle Luis de Cepeda perdió el control del volante, lo que ocasionó que se impactara de manera frontal contra un poste de concreto perteneciente a la CFE. Tras el impacto, el poste fue parcialmente derribado, dejando sin energía eléctrica a vecinos del sector. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades competentes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido.