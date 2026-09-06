Ebrio pierde el control de su camioneta, derriba poste y deja sin luz a vecinos del Centro de Saltillo

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    Ebrio pierde el control de su camioneta, derriba poste y deja sin luz a vecinos del Centro de Saltillo
    La pareja fue detenida por elementos de Tránsito Municipal tras el percance. MARTÍN ROJAS

El fuerte choque contra un poste de la CFE dejó daños materiales y afectaciones en el suministro eléctrico a vecinos del sector

El exceso de velocidad y el consumo de alcohol fueron el detonante de un aparatoso percance vehicular, en el que el conductor de una camioneta Chevrolet se impactó contra un poste de concreto perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad, esto sobre calles del primer cuadro de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas de este domingo, cuando el involucrado transitaba en compañía de una mujer sobre la calle Mariano Matamoros, a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado, con dirección de norte a sur.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/chavo-del-8-se-vuelve-heroe-durante-inundaciones-en-saltillo-rescata-a-mujer-de-camioneta-varada-NC23302582
$!El poste de la CFE fue parcialmente derribado tras el fuerte impacto.
El poste de la CFE fue parcialmente derribado tras el fuerte impacto.

El hombre, quien presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad, al llegar a la intersección con la calle Luis de Cepeda perdió el control del volante, lo que ocasionó que se impactara de manera frontal contra un poste de concreto perteneciente a la CFE.

Tras el impacto, el poste fue parcialmente derribado, dejando sin energía eléctrica a vecinos del sector.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades competentes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido.

$!La camioneta terminó severamente dañada tras impactarse contra el poste de concreto.
La camioneta terminó severamente dañada tras impactarse contra el poste de concreto. MARTÍN ROJAS

La pareja fue detenida por los uniformados, mientras que la camioneta fue remolcada mediante una grúa. El accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.

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