Ebrio taxista se impacta contra patrulla municipal al sur de Saltillo

El conductor de un vehículo de alquiler, quien presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol, ocasionó un aparatoso percance vehicular al sur de Saltillo, pues al conducir a exceso de velocidad se impactó por alcance contra una patrulla de Tránsito Municipal, la cual se encontraba detenida en un semáforo a la altura de la colonia Teresitas.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando el señalado como responsable, identificado con el nombre de Hugo Villanueva, de 45 años, transitaba a exceso de velocidad sobre el bulevar Antonio Cárdenas, con dirección de norte a sur, a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet, modelo Aveo, el cual era utilizado como vehículo de alquiler. Debido a la condición en la que manejaba, sobre la intersección con el bulevar Acceso, justo en el semáforo, no se percató de la presencia de una patrulla de Tránsito Municipal, la cual se encontraba detenida esperando el cambio de luz. Lo anterior provocó que se impactara por alcance, pues cuando intentó reaccionar fue demasiado tarde, dejando completamente destrozada la parte delantera de su vehículo, quedando atrapado el conductor.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que paramédicos de la Cruz Roja, en compañía de su cuerpo de rescate, se trasladaron al lugar de los hechos. De manera inmediata realizaron los trabajos correspondientes para la extracción del conductor, quien fue trasladado a las instalaciones de la clínica número 1 del IMSS para su pronta atención médica, quedando bajo custodia.