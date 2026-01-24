Ebrio taxista se impacta contra patrulla municipal al sur de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 24 enero 2026
    Ebrio taxista se impacta contra patrulla municipal al sur de Saltillo
    El vehículo de alquiler quedó con severos daños en la parte frontal tras impactarse por alcance contra una patrulla de Tránsito Municipal en la colonia Teresitas. FOTO: MARTÍN ROJAS

El conductor de un vehículo de alquiler se impactó por alcance contra una patrulla de Tránsito Municipal detenida en un semáforo de la colonia Teresitas

El conductor de un vehículo de alquiler, quien presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol, ocasionó un aparatoso percance vehicular al sur de Saltillo, pues al conducir a exceso de velocidad se impactó por alcance contra una patrulla de Tránsito Municipal, la cual se encontraba detenida en un semáforo a la altura de la colonia Teresitas.

TE PUEDE INTERESAR: Rescatan bomberos a jóvenes extraviados en el Cañón de San Lorenzo

$!Paramédicos de la Cruz Roja realizaron maniobras de rescate para liberar al conductor, quien quedó atrapado luego del choque registrado sobre el bulevar Antonio Cárdenas.
Paramédicos de la Cruz Roja realizaron maniobras de rescate para liberar al conductor, quien quedó atrapado luego del choque registrado sobre el bulevar Antonio Cárdenas. FOTO: MARTÍN ROJAS

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando el señalado como responsable, identificado con el nombre de Hugo Villanueva, de 45 años, transitaba a exceso de velocidad sobre el bulevar Antonio Cárdenas, con dirección de norte a sur, a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet, modelo Aveo, el cual era utilizado como vehículo de alquiler.

Debido a la condición en la que manejaba, sobre la intersección con el bulevar Acceso, justo en el semáforo, no se percató de la presencia de una patrulla de Tránsito Municipal, la cual se encontraba detenida esperando el cambio de luz.

Lo anterior provocó que se impactara por alcance, pues cuando intentó reaccionar fue demasiado tarde, dejando completamente destrozada la parte delantera de su vehículo, quedando atrapado el conductor.

$!El responsable fue trasladado al IMSS y quedó bajo custodia.
El responsable fue trasladado al IMSS y quedó bajo custodia. FOTO: MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que paramédicos de la Cruz Roja, en compañía de su cuerpo de rescate, se trasladaron al lugar de los hechos.

De manera inmediata realizaron los trabajos correspondientes para la extracción del conductor, quien fue trasladado a las instalaciones de la clínica número 1 del IMSS para su pronta atención médica, quedando bajo custodia.

$!La patrulla acabó con daños leves.
La patrulla acabó con daños leves. FOTO: MARTÍN ROJAS

En cuanto a los oficiales, estos no resultaron con lesiones de consideración; sin embargo, se les recomendó acudir a una consulta médica para descartar lesiones internas.

Finalmente, una grúa acudió al sitio para remolcar los vehículos involucrados, consignando el percance al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde el responsable se hará cargo de los daños ocasionados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
Destacan que han documentado casos de tortura en centros de detención, anexos e incluso como herramienta de represión en protestas.

Visita de la ONU reaviva denuncias: tortura en detenciones, anexos y protestas, advierten
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
true

CFE: Tarifas eléctricas, ¿es inminente un alza?
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
El gobernador Manolo Jiménez destacó los resultados obtenidos por las tres ciudades de la entidad.

Destaca Coahuila con tres ciudades en el top 10 de seguridad
Personas protestan contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente al Ayuntamiento de San Antonio, Texas.

San Antonio, la ciudad con mayor población hispana de Texas, en tensión por presencia de agentes del ICE