Egresan 500 ingenieros del TecNM Saltillo; destacan talento y preparación de nuevos profesionistas

Este viernes, alrededor de 500 estudiantes de la generación 113 concluyeron sus estudios profesionales en el Instituto Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Saltillo, quienes ahora asumen la responsabilidad de aplicar su conocimiento con ética, innovar con sentido humano y utilizar la ciencia y la tecnología para mejorar la sociedad. Los egresados pertenecen a distintas ramas de la ingeniería como Materiales, Eléctrica, Mecatrónica, Gestión Empresarial, Mecánica, Electrónica, Sistemas Computacionales e Industrial. También se graduaron estudiantes de posgrado en maestrías en Ingeniería Industrial y Ciencia de los Materiales, así como del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería.

La directora del plantel, Ania Sánchez Ruiz, destacó que los egresados han tenido participación en programas internacionales en países como China, Corea, Estados Unidos y Alemania, además de integrarse en actividades culturales, deportivas y estudiantiles durante su formación, lo que refleja un perfil integral.





Añadió que, aunque el contexto actual representa retos, existen buenas oportunidades para los nuevos profesionistas, pues el Tecnológico de Saltillo forma parte de un sistema nacional con más de 600 mil egresados, manteniendo su aporte en la formación de talento.

Durante su mensaje, la directora subrayó el significado del logro académico y el proceso que implicó para los estudiantes, sus familias y docentes por su papel en la formación de los nuevos ingenieros, al señalar que detrás de cada egresado existe apoyo y acompañamiento constante durante su trayectoria. “La educación se construye en el encuentro entre quien enseña con convicción y quien aprende con determinación”, señaló.

Publicidad

Temas

Educación Ingeniería Universidades

