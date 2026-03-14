Realiza el Tecnológico de Saltillo open house; acuden 200 alumnos de Preparatoria

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Saltillo
/ 14 marzo 2026
    Realiza el Tecnológico de Saltillo open house; acuden 200 alumnos de Preparatoria
    Estudiantes de preparatoria recorrieron laboratorios y áreas académicas durante la jornada informativa realizada en el Tecnológico de Saltillo. CORTESÍA

Jóvenes de distintas escuelas de nivel Medio Superior conocieron laboratorios, proyectos y oportunidades académicas durante una jornada informativa guiada por docentes y alumnos

Alrededor de 200 estudiantes de Bachillerato participaron en una jornada informativa organizada por el Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Saltillo, donde conocieron de cerca la carrera de Ingeniería en Materiales.

Durante la actividad, los visitantes recibieron explicaciones sobre el campo profesional, áreas de investigación y el trabajo que desarrollan quienes se especializan en esta disciplina.

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El recorrido fue encabezado por Dagoberto Vázquez Obregón, jefe del Departamento de Metal-Mecánica, acompañado por docentes, estudiantes y representantes de distintos capítulos estudiantiles.

RECORRIDO POR LABORATORIOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

Para facilitar la visita, siete comités estudiantile guiaron a los grupos por diversas instalaciones académicas, donde se explicó el funcionamiento de equipos y proyectos relacionados con la ciencia de los materiales.

$!: Docentes y alumnos del instituto explicaron a los visitantes el trabajo que realizan los ingenieros en materiales y las líneas de investigación del programa académico.
: Docentes y alumnos del instituto explicaron a los visitantes el trabajo que realizan los ingenieros en materiales y las líneas de investigación del programa académico. CORTESÍA

Los jóvenes conocieron espacios como los laboratorios de Caracterización, Manufactura, Materiales Avanzados y Metalurgia, donde docentes y alumnos mostraron aplicaciones prácticas y líneas de investigación que se desarrollan en el instituto.

PARTICIPACIÓN DE DIVERSAS INSTITUCIONES DE BACHILLERATO

En la actividad participaron estudiantes de distintas prepratorias de la región, entre ellas el Conalep planteles 1 y 2, el Colegio La Salle, el Colegio Don Bosco, el CECyTEC y el CBTIS 97.

Con este tipo de encuentros, el instituto busca acercar a los estudiantes de nivel medio superior a las áreas de ingeniería, además de mostrarles las oportunidades académicas y profesionales que ofrece la institución.

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