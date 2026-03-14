Realiza el Tecnológico de Saltillo open house; acuden 200 alumnos de Preparatoria

Alrededor de 200 estudiantes de Bachillerato participaron en una jornada informativa organizada por el Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Saltillo, donde conocieron de cerca la carrera de Ingeniería en Materiales.

Durante la actividad, los visitantes recibieron explicaciones sobre el campo profesional, áreas de investigación y el trabajo que desarrollan quienes se especializan en esta disciplina.

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El recorrido fue encabezado por Dagoberto Vázquez Obregón, jefe del Departamento de Metal-Mecánica, acompañado por docentes, estudiantes y representantes de distintos capítulos estudiantiles.

RECORRIDO POR LABORATORIOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

Para facilitar la visita, siete comités estudiantile guiaron a los grupos por diversas instalaciones académicas, donde se explicó el funcionamiento de equipos y proyectos relacionados con la ciencia de los materiales.