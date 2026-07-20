El 60% de los reportes de seguridad en Saltillo llegan por WhatsApp: Alcalde

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Saltillo
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    El 60% de los reportes de seguridad en Saltillo llegan por WhatsApp: Alcalde
    El alcalde Javier Díaz González informó que 6 de cada 10 reportes de seguridad llegan por los grupos de la Red Ciudadana de WhatsApp. SERGIO SOTO

Municipio busca ampliar grupos de vigilancia a ejidos, empresas y sindicatos

El 60 por ciento de los reportes que recibe la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo se realizan a través de los grupos de la Red Ciudadana de WhatsApp, informó este lunes el alcalde Javier Díaz González, quien además dio a conocer que la estrategia continúa ampliándose con la incorporación de comunidades rurales, empresas y sindicatos.

El Presidente Municipal destacó que esta herramienta se ha consolidado como uno de los principales canales de comunicación entre la ciudadanía y las autoridades para reportar incidentes.

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“Otro (porcentaje) es hacia el 911 y otro también entre el teléfono de la misma Comisaría y el chatbot de seguridad que implementamos el año pasado. Y también mucha gente reporta al (844) 414 11 14 ante cualquier incidente”, explicó.

El mandatario municipal añadió que el uso de la aplicación permite atender con mayor rapidez los llamados de la ciudadanía.

“A final de cuentas sí, el WhatsApp es la herramienta más ágil, más fácil y sobre todo más rápida para poder reportar algún incidente en nuestro querido municipio”.

Javier Díaz explicó que la Red Ciudadana de WhatsApp ya no solamente opera en colonias de la zona urbana, sino que también se ha extendido a comunidades rurales y centros de trabajo. Indicó que el Municipio cuenta con 106 comunidades ejidales, donde gran parte de ellas ya dispone de acceso a Internet, lo que ha permitido incorporar grupos de comunicación con habitantes del área rural.

Asimismo, informó que el Gobierno Municipal comenzó a integrar a trabajadores de empresas y sindicatos, “que de alguna u otra manera nos ayuda a poder ir incrementando esta red ciudadana de WhatsApp, y por consecuencia tener más ojos de saltillenses ante cualquier incidente que se pudiera presentar en la ciudad”, apuntó.

Como ejemplo, señaló que en la zona industrial de Derramadero ya participan alrededor de 10 mil trabajadores.

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El Alcalde indicó que el Municipio continuará aumentando el número de grupos y de participantes en la Red Ciudadana.

“Vamos a seguir trabajando para poder incrementar la cantidad de usuarios saltillenses en esta red ciudadana, seguir incrementando la cantidad de grupos. En Saltillo tenemos alrededor de mil colonias; entonces, si andamos alrededor de los 630 (grupos), todavía hay la posibilidad y hay un área de oportunidad interesante de seguir incrementando”, dijo.

Actualmente, la Red Ciudadana de WhatsApp reúne a más de 135 mil ciudadanos organizados en 630 grupos, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por el alcalde.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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