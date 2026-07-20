El 60% de los reportes de seguridad en Saltillo llegan por WhatsApp: Alcalde

El Presidente Municipal destacó que esta herramienta se ha consolidado como uno de los principales canales de comunicación entre la ciudadanía y las autoridades para reportar incidentes.

El 60 por ciento de los reportes que recibe la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo se realizan a través de los grupos de la Red Ciudadana de WhatsApp, informó este lunes el alcalde Javier Díaz González, quien además dio a conocer que la estrategia continúa ampliándose con la incorporación de comunidades rurales, empresas y sindicatos.

“Otro (porcentaje) es hacia el 911 y otro también entre el teléfono de la misma Comisaría y el chatbot de seguridad que implementamos el año pasado. Y también mucha gente reporta al (844) 414 11 14 ante cualquier incidente”, explicó.

El mandatario municipal añadió que el uso de la aplicación permite atender con mayor rapidez los llamados de la ciudadanía.

“A final de cuentas sí, el WhatsApp es la herramienta más ágil, más fácil y sobre todo más rápida para poder reportar algún incidente en nuestro querido municipio”.



Javier Díaz explicó que la Red Ciudadana de WhatsApp ya no solamente opera en colonias de la zona urbana, sino que también se ha extendido a comunidades rurales y centros de trabajo. Indicó que el Municipio cuenta con 106 comunidades ejidales, donde gran parte de ellas ya dispone de acceso a Internet, lo que ha permitido incorporar grupos de comunicación con habitantes del área rural.

Asimismo, informó que el Gobierno Municipal comenzó a integrar a trabajadores de empresas y sindicatos, “que de alguna u otra manera nos ayuda a poder ir incrementando esta red ciudadana de WhatsApp, y por consecuencia tener más ojos de saltillenses ante cualquier incidente que se pudiera presentar en la ciudad”, apuntó.

Como ejemplo, señaló que en la zona industrial de Derramadero ya participan alrededor de 10 mil trabajadores.