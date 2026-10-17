El niño fantasma de Puente Moreno: historias de terror y leyendas de Saltillo

El niño fantasma de Puente Moreno: historias de terror y leyendas de Saltillo

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Carlos M.M.
por Carlos M.M.

¿Cuánto tiempo puede seguir esperando un niño a alguien que nunca volvió por él?

Saltillo
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El vigilante encontró al niño junto a las vías de Puente Moreno, al surponiente de Saltillo. Estaba agachado, con las manos sobre las rodillas, y lloraba mirando hacia los rieles. El hombre se acercó despacio. Le preguntó dónde vivía, si había perdido a sus padres y quién lo había llevado hasta ahí. El pequeño se limpió la cara con la manga y dijo que esperaba a su madre. Había viajado en tren y le había prometido que regresaría por él.

Miró hacia ambos lados. No había nadie en el camino. Le dijo que lo acompañara a la estación, donde podrían encontrar a su familia. El niño se levantó y caminó junto a él. Avanzaron unos metros, esquivando las piedras que sobresalían de la tierra. El hombre iba pendiente de sus pasos porque el pequeño se acercaba demasiado a los rieles.

El callejón de la Delgadina: historias de terror y leyendas de Saltillo

En un punto del camino, unas ramas le estorbaron el paso. Las apartó con el antebrazo y siguió caminando. Tardó unos segundos en darse cuenta de que ya no escuchaba los pasos del niño. Se volvió. El camino estaba vacío.

Regresó hasta el sitio donde lo había encontrado. Miró detrás de los matorrales, llamó al pequeño y se acercó a las vías por si había cruzado al otro lado. No obtuvo respuesta. Mientras recorría el lugar, recordó la historia del Trenazo de Saltillo, ocurrido en 1972, cuando un tren que transportaba peregrinos procedentes de Real de Catorce se descarriló cerca de Puente Moreno. La tragedia había dejado cientos de muertos.

El hombre enterrado con el tesoro: historias de terror y leyendas de Saltillo

El hombre conocía aquel accidente. Sin embargo, hasta esa madrugada no había pensado en los niños que viajaban con sus familias ni en los que pudieron quedarse esperando a alguien. Volvió a mirar hacia el camino por donde había llegado. No encontró huellas que le permitieran seguir al pequeño.

La historia del niño que busca a su madre quedó ligada a las vías de Puente Moreno. Otras versiones hablan de manos infantiles que empujan los automóviles detenidos cerca del lugar. Quienes conocen esta variante recuerdan que, al mirar por el retrovisor, el conductor no encuentra a nadie detrás del vehículo.

¿En dónde se dice que ocurrió esta historia?
En el lugar del accidente de Puente Moreno, en la pendiente del tramo Carneros, aproximadamente a 7 kilómetros al sur/surponiente de la ciudad de Saltillo.

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Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

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