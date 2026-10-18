La luz del Cerro del Pueblo: historias de terror y leyendas de Saltillo

Al final de la calzada Madero, en el poniente de Saltillo, el Cerro del Pueblo conserva su forma cuando las calles empiezan a oscurecer. La cruz permite encontrar la cima. Más abajo cuesta distinguir las piedras de los matorrales, hasta que una luz se enciende a media ladera. Desde una banqueta parece la lámpara de alguien que se quedó arriba demasiado tarde. Avanza unos metros, se detiene. Uno calcula lo que le falta para llegar a las primeras casas y piensa en las piedras sueltas, en el cuidado que habrá de tener para bajar.

La luz se apaga. Cuando vuelve, está mucho más abajo. Hay que buscar con la mirada el tramo que acaba de recorrer. Quizá exista una vereda que de noche no se alcanza a distinguir. Uno encuentra explicaciones mientras la sigue viendo. El problema llega cuando cruza de lado, por una parte del cerro donde harían falta las manos para sostenerse. La luz mantiene la misma altura. Algo debe llevarla, pero alrededor queda oscuro; ni siquiera alcanza a verse el brazo. En la versión que circula de esta leyenda, el resplandor recorre el Cerro del Pueblo durante la noche. Quienes lo miran desde abajo intentan reconocer a alguien entre las piedras. Basta ese movimiento para quedarse un rato más frente al cerro.

Abajo sigue pasando algún coche. Se escucha una televisión detrás de una ventana. Uno podría entrar a su casa y dejar de mirar, pero quiere saber por dónde aparecerá quien viene bajando. La luz llega a la altura de los últimos techos. Allí se pierde. Pasan unos segundos y uno se mueve hasta la esquina para encontrar el hueco entre dos casas. Nada. No hay nada y no vuelve a aparecer hasta que la ves en lo alto del cerro y luego desaparece. ¿En dónde se dice que ocurrió esta historia?

A las faldas del Cerro del Pueblo, al término de la Calzada Francisco I. Madero, al poniente de la ciudad.