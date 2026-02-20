El CIQA presentará en Saltillo obra internacional sobre ciencia, ingeniería y sustentabilidad de polímeros

El Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), a través de su Dirección de Investigación, presentará el Handbook Polymer Science, Engineering, and Sustainability, 2 Volume Set, una obra de referencia internacional integrada y editada por el doctor Enrique Saldívar, investigador del CIQA, y el doctor Eduardo Vivaldo, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El manual, publicado bajo el sello de Wiley-Blackwell —considerada la casa editorial de sociedades profesionales y académicas más grande del mundo—, constituye un compendio especializado en ciencias de polímeros, ingeniería y sustentabilidad, áreas estratégicas para el desarrollo tecnológico y la innovación industrial.

APORTE CIENTÍFICO CON MAYORÍA MEXICANA

La obra está conformada por 2 volúmenes que suman mil 344 páginas y 37 capítulos, desarrollados por un total de 96 autores. De ellos, 69 investigadores —equivalentes al 72 por ciento— son mexicanos, mientras que 28 (29 por ciento) forman parte del propio CIQA, lo que subraya el liderazgo nacional en este campo del conocimiento.

El contenido aborda avances científicos, desarrollos tecnológicos y enfoques orientados a la sustentabilidad en el diseño, procesamiento y aplicación de materiales poliméricos, integrando perspectivas académicas y de investigación aplicada.

La presentación se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 09:00 horas, en el Auditorio del Centro de Investigación en Química Aplicada, ubicado en calle Enrique Reyna H. No. 140, colonia San José de los Cerritos, en Saltillo, Coahuila.

La presentación del libro estará a cargo del doctor Enrique Saldívar Guerra, investigador titular del CIQA (editor); Dr. Eduardo Vivaldo Lima, profesor titular de la UNAM (editor); Dra. Rebeca González, investigadora del Instituto Tecnológico de Saltillo, y la doctora Catarlina Pérez Berúmen, investigadora FCQ por la UAdeC.