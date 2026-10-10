El fantasma de Landín: historias de terror y leyendas de Saltillo

El fantasma de Landín: historias de terror y leyendas de Saltillo

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Carlos M.M.
por Carlos M.M.

¿Cuánto puede cambiar una aparición cuando uno se acerca lo suficiente para verla de frente?

Saltillo
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El hombre vio al fraile en la entrada de la capilla de Landín, al sur de Saltillo, y se quitó el sombrero. Venía por el camino de la hacienda con tierra dentro de los zapatos. Al reconocer el hábito franciscano, se desvió hacia la puerta para preguntar si todavía alcanzaba misa.

Había oído que don Juan se había retirado de sus negocios y que un religioso lo auxiliaba diariamente con sus oraciones. El fraile sostenía un Cristo crucificado contra el pecho. Desde el camino se distinguían las manos saliendo de las mangas, una sobre otra, alrededor de la parte baja de la cruz.

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Se acercó sacudiéndose el pantalón con el sombrero. Dio las buenas tardes y esperó a que el religioso terminara de rezar. Como seguía inmóvil, pensó que quizá no lo había escuchado. Avanzó hasta quedar frente a él. Miraba el crucifijo por respeto. La madera tenía una zona oscura donde la sujetaban. Preguntó por la misa.

Mientras esperaba respuesta, se limpió con el pulgar el sudor que había dejado en el interior del sombrero. Entonces levantó los ojos. Por encima de los hombros del fraile se veía la puerta. Bajó la mirada hasta las manos y volvió a subirla, despacio. El hábito llegaba hasta el cuello. Allí terminaba.

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Se inclinó hacia un lado, buscando una cara que hubiera quedado oculta por la sombra. Alcanzó a ver un tramo del marco justo donde tendría que haber estado la cabeza. Estaba tan cerca que el extremo del crucifijo casi le tocaba la ropa.

Quiso dar un paso atrás y pisó una piedra; tuvo que abrir los brazos para sostenerse. Durante un instante estuvo a punto de apoyarse en el fraile. Recogió la mano y retrocedió hasta el camino. Después corrió. Al llegar a la primera casa aún llevaba el sombrero apretado contra el pecho.

¿En dónde se dice que ocurrió esta historia?
Esquina de Manuel de Mederos y Periférico Luis Echeverría Álvarez, colonia Landín.

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Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

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