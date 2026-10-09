La bruja del Teatro García Carrillo: historias de terror y leyendas de Saltillo

En el Teatro García Carrillo, en Aldama y Allende, los tramoyistas dejaron de trabajar para perseguir una lechuza. Era la tarde del 3 de septiembre de 1918. Afuera se anunciaba El loco Dios; algunos habían recibido insultos por la obra. Alguien reconoció al ave que llevaba noches asomándose por una ventana. Fueron por escobas. Uno sacó un paliacate y comenzó el conjuro de los Siete Amarres. Mientras sus compañeros buscaban a la lechuza entre las telas, él rezaba y hacía los nudos. Cada vez que las alas les rozaban la cabeza, se agachaban. Después se miraban para comprobar quién seguía ahí. El hombre del paliacate apretó el último amarre. Detrás del telón se oyó caer algo.

El más cercano metió la escoba y sujetó contra el piso lo que se movía bajo la tela. Sintió que cedía. Pidió que levantaran el telón. El palo estaba hundido en la manga de una mujer. Tenía un brazo doblado bajo el cuerpo y se protegía la cara con la otra mano. El hombre aflojó la presión. Ella movió el hombro para incorporarse y él volvió a empujar, tan de golpe que le arrancó un quejido. Miró a sus compañeros. Se habían apartado. Les dijo que lo ayudaran, pero todos miraban el sitio donde apoyaba la escoba. La mujer les pidió que no la mataran. Tenía hijos. Lo repitió buscando la cara de cada uno. Al llegar al hombre que la sujetaba, dejó de moverse.

Él conocía aquel pasillo. Había barrido ahí, había pasado cargando tablas, había comido sentado contra esa pared. Ahora no encontraba dónde poner los pies. La mujer tenía la falda atorada bajo una rodilla y el brazo seguía doblado. Para ayudarla tendría que agacharse. Volvió a pedir que alguien se acercara. Ella descubrió la cara y extendió la mano hacia el palo. El hombre retrocedió un paso sin soltarlo. Sintió los dedos cerrarse sobre la madera. A las siete y veinte comenzó el incendio. La narración no dice qué hicieron con la mujer.

¿En dónde se supone que ocurrió esta historia?

En el Teatro García Carillo, sobre la calle Juan Aldama, casi esquina con Allende.